Congo-Kinshasa: Jean-Pierre Lacroix réaffirme le soutien de l'ONU aux processus de paix en RDC

7 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Devant la presse dimanche 7 septembre à Beni (Nord-Kivu), le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix a réaffirmé l'engagement des Nations unies à appuyer les différents efforts diplomatiques déployés pour restaurer la paix en RDC.

« Les Congolais doivent savoir qu'il y a de vrais défis, mais (aussi) une forte unanimité des membres du Conseil de sécurité pour pousser les processus (de paix en RDC). Il y a le processus de Washington, avec des principes qui ont été adoptés et qui contiennent des engagements importants de la part des protagonistes. De la même manière, il y a le processus de Doha... », a précisé Jean-Pierre Lacroix.

Selon le diplomate onusien, il ne faut pas minimiser l'importance de ces efforts diplomatiques. « Seulement, il faut qu'ils s'intensifient, que les différents protagonistes s'impliquent fortement (...) pour obtenir des résultats concrets sur le terrain : un cessez-le-feu, la tenue et le mis en oeuvre des engagements qui ont été pris », a-t-il poursuivi.

Ce qu'il faut éviter, d'après lui, c'est que ces processus d'arrêtent, s'étiolent, s'érodent et finalement on passe à autre chose sans résultats concrets sur le terrain.

Le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix est arrivé à Beni. En provenance de Bunia, dans la province voisine de l'Ituri, cette étape marque la dernière phase de sa visite officielle en République démocratique du Congo, entamée le 3 septembre.

