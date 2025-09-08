Sénégal: Ousmane Sonko explique les raisons du remaniement ministériel

7 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a donné les raisons à l'origine du remaniement ministériel opéré samedi soir, après un an et demi de mandat du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

"(...) Cet exercice a été rendu nécessaire par la conjonction de deux faits. Le premier, c'est la démission de l'un des membres du Gouvernement en l'occurrence Abbass Fall, ministre de Travail, qui après son élection à la Mairie de Dakar a préféré démissionner de ses fonctions ministérielles", a déclaré le Premier ministre, Ousmane Sonko.

Le chef du gouvernement s'exprimant peu avant la lecture de la liste de la nouvelle équipe, a dit que "le second fait est lié à l'évaluation, l'appréciation que nous avons faites du fonctionnement du gouvernement et de son organisation après un an et demi de mandat et des leçons et des conclusions qu'on en a tirées (...)".

Selon lui, c'est en vertu de ces deux constats et des dispositions de la Constitution qu'il a proposé cette nouvelle équipe au président de la République lequel, à son tour, a fait les observations nécessaires.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.