Sénégal: Ousmane Sonko explique les raisons du remaniement ministériel

Dakar — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a donné les raisons à l'origine du remaniement ministériel opéré samedi soir, après un an et demi de mandat du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

"(...) Cet exercice a été rendu nécessaire par la conjonction de deux faits. Le premier, c'est la démission de l'un des membres du Gouvernement en l'occurrence Abbass Fall, ministre de Travail, qui après son élection à la Mairie de Dakar a préféré démissionner de ses fonctions ministérielles", a déclaré le Premier ministre, Ousmane Sonko.

Le chef du gouvernement s'exprimant peu avant la lecture de la liste de la nouvelle équipe, a dit que "le second fait est lié à l'évaluation, l'appréciation que nous avons faites du fonctionnement du gouvernement et de son organisation après un an et demi de mandat et des leçons et des conclusions qu'on en a tirées (...)".

Selon lui, c'est en vertu de ces deux constats et des dispositions de la Constitution qu'il a proposé cette nouvelle équipe au président de la République lequel, à son tour, a fait les observations nécessaires.