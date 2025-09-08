Afrique: IATF - Importance des industries créatives dans la stimulation de la croissance économique

ALGER — Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, a souligné, samedi à Alger, l'importance de promouvoir les industries créatives culturelles en vue de stimuler la croissance économique et de renforcer les échanges commerciaux en Afrique.

A l'issue de sa visite au stand du ministère de la Culture et des Arts au Palais des expositions (Pins maritimes), en marge de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), qui se déroule du 4 au 10 septembre à Alger, M. Ballalou a déclaré que "la culture est un facteur de promotion de la paix et une locomotive du développement économique en Afrique" qui contribue au "renforcement des échanges commerciaux intra-africains".

Dans ce cadre, le ministre a appelé à la nécessité d'"intégrer la culture au processus du développement économique", en se focalisant sur les industries créatives dans les différents domaines culturels à l'instar du cinéma, du théâtre, de l'art culinaire et des arts visuels.

Il a rappelé, dans ce sillage, le rôle des différentes manifestations culturelles notamment celles organisées dans le cadre de l'IATF, et des festivals artistiques, dans la promotion des industries créatives en tant que partie essentielle de l'économie.

Abordant la participation du ministère à cette Foire, M. Ballalou a affirmé que "les établissements culturels relevant du secteur de la Culture et des Arts oeuvrent, sans relâche, à "créer une dynamique à Alger", y compris les musées, les centres d'arts et les monuments historiques, à travers un programme culturel et artistique varié, en vue d'accompagner cet important évènement économique africain, abrité par l'Algérie.

A cette occasion, le ministre a écouté les explications fournies par les responsables du stand du ministère de la Culture, que supervise l'Office national de la culture et de l'information (ONCI), et qui met en avant la vision du ministère alliant authenticité et modernité, en reliant le riche patrimoine culturel aux supports technologiques modernes.

Il a, en outre, observé une halte à l'exposition artistique "Empreintes Africaines", inscrite au programme des Journées créatives africaines "CANEX 2025", organisées en marge de la Foire Commerciale Intra-Africaine (IATF).

Auparavant, M. Ballalou avait présidé la cérémonie de remise des prix "CANEX Book Factory" consacrée à l'édition africaine, en présence de membres d'un jury international composé d'une élite académique et d'experts d'Algérie, du Kenya et des Etats-Unis d'Amérique, ainsi que de plusieurs acteurs du secteur du livre et de l'industrie de l'édition africaine.