Sénégal: Marie Rose Khady Fatou Faye, au défi d'une meilleure communication gouvernementale

7 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Marie Rose Khady Fatou Faye, experte en gestion et en management des ressources humaines, est attendue pour impulser un nouvel élan à la communication du gouvernement en tant que secrétaire d'Etat chargée des Relations avec les institutions et porte-parole.

A la tête de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes Entreprises (ADEPME) avant d'intégrer le gouvernement, la nouvelle secrétaire d'Etat aura besoin de toutes ses compétences et qualités pour sa nouvelle mission.

Il lui revient désormais le rôle charnière de mieux faire entendre la voix du gouvernement, alors que les échos des attentes ne cessent de monter dans un contexte où les opinions publiques incitent à attendre un peu plus des gouvernants chaque jour qui passe.

Marie Rose Khady Fatou Faye est donc appelée à jouer un rôle charnière pour une meilleure compréhension de l'action du gouvernement, condition sine qua none de l'adhésion des citoyens aux politiques publiques.

Ce n'est pas une mince affaire, mais cette mission semble être dans les cordes de de cette diplômée en management des ressources humaines de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l'ISFOGEP - ESSEC.

D'avoir travaillé chasseuse de tête - Marie Rose Faye a débuté sa carrière en France, spécialisée dans le recrutement de profils de haut niveau, notamment dans le secteur de la santé, lui donnant une certaine connaissance fine des profils et des hommes.

Un atout non négligeable pour celle qui a travaillé pour des entreprises prestigieuses comme Eurosearch & Associés et ELSAN, où elle a géré un portefeuille de plusieurs dizaines de établissements et supervisé les recrutements.

Les enjeux de la mission assignée à la nouvelle porte-parole du gouvernement sont tels que le Premier ministre lui-même en a fait rappel samedi soir lors de l'annonce de la liste du nouveau gouvernement

Selon Ousmane Sonko, quelle que soit la qualité de l'action gouvernementale, elle ne peut avoir de pertinence que par la communication qui l'accompagne à travers les différents instruments de communication qui existent déjà, le pôle communication de la présidence de la république et le Bic-Gouv, le Bureau d'information et de communication du gouvernement.

Il considère que malgré tout se doit "bien organisée", mieux organisée si l'on veut prolonger sa pensée. Cette ambition a conduit à l'érection d'un poste de secrétaire d'Etat "spécifique pour porter la parole gouvernementale mais également gérer les relations avec les institutions en particulier l'Assemblée nationale".

Une mission transversale si justement calibrée pour une militante convaincue du parti Pastef (pouvoir) dont l'engagement au sein de la diaspora sénégalaise et le leadership ont été précieux pour le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre.

De ce qu'on peut retenir de ce qu'elle a commencé à mettre en place à l'ADEPME, dans une optique de redynamisation du tissu économique national, peut laisser penser que Marie Rose Khady Fatou Faye est un choix bien inspiré pour la mission qui lui a été confiée.

Surtout qu'il se dit qu'au fil de son engagement, notamment au sein de la diaspora, Marie Rose Khady Fatou Faye a bâti sa réputation sur sa capacité à dialoguer avec des acteurs aux sensibilités diverses.

De bon augure dans un contexte politique toujours plus polarisé, qui suscite un besoin d'apaisement, pour que pouvoir et citoyens puissent enfin saisir l'exacte mesure de leur devoir et des réponses à leurs attentes.

