Sénégal: Kaolack - Taïba Niassène étrenne son centre de santé flambant neuf

Kaolack — Un centre de santé flambant neuf a été inauguré dimanche à Taïba Niassène, une commune du département de Nioro du Rip (Kaolack, centre), en présence du secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Serigne Mbaye.

Plusieurs autres personnalités dont l'adjoint au gouverneur de la région de Kaolack chargé du développement, Mamadou Habib Kamara, et du porte-parole de la Faydatou Tidjania, Cheikh Mouhamadoul Mahi Alioune Cissé, entre autres autorités administratives, territoriales, médicales, religieuses et coutumières étaient présentes.

Cette infrastructure de dernière génération mise à la disposition de l'Etat du Sénégal pour la prise en charge médicale des populations a été réalisée par le président de l'ONG Alfityanu humanitarian international (AHI), Cheikh Mouhamadoul Mahi Alioune Cissé.

L'objectif visé à travers ce centre de santé érigé dans le royaume d'enfance de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass dit Baye (1900-1975), est contribuer "considérablement" au renforcement de l'accès aux soins de santé dans cette cité religieuse de la Faydatou Tidjania, a dit l'initiateur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Tout le monde sait que Taïba Niassène, qui est le lieu de naissance de Baye Niass, polarise plusieurs villages où l'accès aux soins demeure une préoccupation des populations locales. Nous avons ainsi jugé nécessaire, à travers notre ONG, d'y construire un centre de santé de nouvelle génération. C'est surtout contribuer à l'oeuvre de Cheikh Ibrahima (Baye Niass)", a expliqué Cheikh Mouhamadoul Mahi Alioune Cissé.

La réalisation de cette infrastructure bâtie sur une superficie de 15 mille m2, a été rendue possible par le concours des disciples du porte-parole de la Faydatou Tidjania et d'autres bonnes volontés dont les contributions ont permis de relever le plateau technico-médical.

D'après le maire de la commune de Taïba Niassène, Mouhamadou Abib Niass, avec une population de 37 800 habitants, la collectivité territoriale qui dispose déjà de quatre postes de santé et de six cases de santé, avait déjà relevé le défi de garantir des services cliniques pour tous.

"Aujourd'hui, avec la construction et la réception de ce centre de santé, nous faisons un pas décisif. Il est essentiel de saluer cet acte qui représente un bond en avant dans le relèvement du plateau médical de notre commune", a-t-il fait valoir.

Le Secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action publique, Serigne Mbaye, a estimé que ce projet est le fruit d'un "engagement communautaire exemplaire" pour une "coopération fraternelle" fondée sur les valeurs de foi et de responsabilités partagées.

"Ce centre de santé répond de manière concrète aux priorités définies dans notre agenda national de transformation indiqué par le président de la République notamment en matière de renforcement de l'offre de soins de proximité, de réduction des inégalités territoriales en santé et de valorisation des partenariats stratégiques", a affirmé M. Mbaye.

Saluant la "formidable capacité" des chefs religieux à pouvoir conjuguer régulation sociale, foi religieuse et solidarité citoyenne au bénéfice des populations, il a signalé que la lettre de politique sectorielle 2025-2029 du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'engage à bâtir un système de santé "résilient, inclusif et équitable".

Serigne Mbaye a indiqué le poste de santé construit par l'ONG Alfityanu humanitarian international illustre "parfaitement" cette vision et témoigne de la capacité des communautés à s'organiser, à réaliser et à financer des infrastructures de santé durables, dans le respect des normes et dans un dialogue constant avec les autorités.