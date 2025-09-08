Sénégal: Ousmane Sonko a quitté Dakar pour une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

Dakar — Le Premier ministre Ousmane Sonko a quitté Dakar dimanche à destination d'Abu Dhabi, capitale des Emirats Arabes Unis où il effectue une visite officielle de six jours, a constaté l'APS.

Le chef du gouvernement sénégalais effectuera une visite officielle aux Émirats arabes unis du 8 au 12 septembre 2025, au cours de laquelle il sera reçu par Son Altesse Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, président de ce pays de la péninsule arabique composé de sept émirats.

Ousmane Sonko est accompagné de plusieurs officiels sénégalais dans son troisième déplacement hors du continent africain après la Chine et la Turquie.

Le Premier ministre se rendra en Italie le 13 septembre pour y rencontrer la diaspora sénégalaise d'Europe, tous pays confondus, selon les services de communication de la Primature.

D'après la même source, cette rencontre sera mise à profit pour échanger sur les enjeux liés à la gouvernance actuelle, au Plan de redressement économique et social, ainsi qu'au rôle et à la place de la diaspora dans la Vision 2050 et l'Agenda national de transformation du Sénégal.