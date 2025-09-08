Sénégal: Saint-Louis - Sira Bâ Dieng quitte le Centre culturel pour diriger le Musée Léopold-Sédar-Senghor

Directrice du Centre culturel régional Abdel-Kader-Fall de Saint-Louis (nord) depuis 2020, Sira Bâ Dieng a annoncé à l'APS avoir quitté ce poste pour occuper celui de conservatrice du Musée Léopold-Sédar-Senghor, à Dakar.

"Je pars avec un pincement au coeur car je quitte une famille, une équipe dévouée, des partenaires fidèles et des acteurs culturels engagés et exceptionnels. Saint-Louis a été une étape importante dans ma vie humaine comme professionnelle", a-t-elle déclaré dans un entretien accordé à l'APS.

"Mais, a-t-elle poursuivi, je pars avec le sentiment d'avoir contribué à une belle dynamique culturelle territoriale. Je pars aussi renforcée en termes d'expériences et confiante pour l'avenir qui augure de belles perspectives pour le rayonnement culturel de la région."

Dans cet entretien, elle a affiché tout son honneur et sa grande responsabilité de diriger cette institution muséale prestigieuse qui porte le nom d'une figure marquante de notre histoire et de la pensée universelle, Léopold Sédar Senghor.

Elle a par ailleurs adressé des mots de sincères remerciements à l'endroit de Khady Diène Gaye, ancienne ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture pour la confiance renouvelée.

Suite au remaniement ministériel de ce samedi, Khady Diène Gaye devient désormais ministre de la Jeunesse et des Sports. Amadou Bâ devient nouveau ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme.