Guinée: Après guinee360.com, la HAC suspend guineematin.com et interdit guineematin TV

Dans une décision en date de ce samedi 06 septembre 2025, la haute autorité de la communication (HAC) annonce la suspension du site d'informations www.guineematin.com et l'interdiction de Guineematin TV.

La HAC justifie la suspension par un non-respect des principes d'impartialité, d'égalité, de neutralité et d'équilibre de l'actualité en période de campagne référendaire et pour violation de la réglementation en vigueur. En ce qui concerne l'interdiction, l'instance de régulation des médias en Guinée parle d'activité illégale et non-conformité.

"Article 1er: La suspension du site d'informations www.guineematin.com jusqu'à nouvel ordre pour non-respect des principes d'impartialité, d'égalité, de neutralité et d'équilibre de l'actualité en période de campagne référendaire et pour violation de la réglementation en vigueur; Interdiction de la web tv « Guinéematin TV » pour activité illégale et non-conformité. Ce, conformément aux dispositions des articles 4 et 9 de la Décision N°008/HAC/P/2025 relative à la couverture de la campagne du référendum du 21 Septembre 2025 par les médias privés et la Loi sur la Liberté de la presse en Guinée. Article 2: La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée au Journal de la République", peut-on lire dans cette décision.

Il y a quelques jours, c'est le site d'informations www.guinee360.com qui a été suspendu par cette institution dirigée par Boubacar Yacine Diallo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn