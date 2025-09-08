Soudan: Des experts du Bureau régional de l'OMS arrivent au pays

Le ministère de la Santé a reçu une équipe d'experts du Bureau régional de l'OMS, en présence du Dr Shebl Sahbani, Directeur du Bureau de l'OMS au Soudan Cette visite s'inscrit dans le cadre du soutien continu et de la stratégie intégrée visant à renforcer le secteur de la santé au Soudan.

Lors d'une réunion tenue ce matin dans la salle de quarantaine de Port Soudan, le ministre de la Santé, Dr Haitham Mohamed Ibrahim, a affirmé que la visite de la délégation vise à aider le Soudan à élaborer une stratégie de santé pour la période d'après-guerre.

La visite de trois jours comprendra des réunions au niveau fédéral avec les responsables de la santé, des rencontres avec les ministres de la Santé des États, des entretiens avec les ministères concernés et des visites de terrain pour évaluer le système de santé et la chaîne d'approvisionnement médicale. Cette étape est considérée comme essentielle à l'élaboration d'un plan stratégique quinquennal prenant en compte les récents changements observés au Soudan, dans le but de bâtir un système de santé solide dans l'après-guerre.

Pour sa part, le Dr Shabl Sahbani a expliqué que le but de la visite est d'aider le ministère de la Santé à reconstruire le système de santé et à fournir des services de santé, notant que la délégation comprend un groupe d'experts et soulignant l'engagement de l'Organisation Mondiale de la Santé à soutenir le Soudan.