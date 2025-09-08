Tunisie: « Les voix de la liberté », concert solidaire dans le cadre de la Flottille Soumoud - Artistes et militants unis pour Gaza

L'événement a pu voir le jour grâce à l'engagement et à la générosité de plusieurs rappeurs tunisiens, dont Alpha, WMD, JenJoon, Emp1re (Empire) et ODA, qui ont contribué, à leur manière, à soutenir la cause palestinienne. Les recettes seront intégralement reversées au financement de la logistique, de l'organisation et du matériel nécessaire au convoi.

Jeudi soir, l'avenue Habib Bourguiba a vibré au rythme d'un concert de rap engagé organisé en soutien à la flottille Soumoud maghrébine, une initiative humanitaire visant à briser le blocus imposé à Gaza. Ce rassemblement a réuni de nombreux militants de différentes nationalités, déterminés à prendre part, le 7 septembre, à ce convoi maritime humanitaire inscrit dans le cadre de la Global Sumud Flotilla, partie de Barcelone le 31 août dernier.

Parmi les personnalités présentes figurait Mandla Mandela, petit-fils de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, qui a pris la parole devant une foule mobilisée :

«Nous sommes une délégation de dix personnes à rejoindre nos camarades venus de 44 pays différents. Nous nous sommes organisés et engagés pour être prêts à embarquer vers Gaza, afin de faire parvenir l'aide humanitaire, briser le blocus et mettre fin au siège. Free Palestine!»

Depuis deux semaines, des centaines de citoyens venus des quatre coins du monde convergent vers Tunis pour participer à cet acte humanitaire de solidarité. Une initiative parfaitement légale et conforme aux principes de l'ONU, à la morale et aux règles humanitaires fondamentales. Ce rassemblement symbolise la volonté populaire mondiale d'agir pour porter secours au peuple palestinien.

Le concert a pu voir le jour grâce à l'engagement et à la générosité de plusieurs rappeurs tunisiens, dont Alpha, WMD, JenJoon, Emp1re (Empire) et ODA, qui ont contribué, à leur manière, à soutenir la cause palestinienne. Les recettes seront intégralement reversées au financement de la logistique, de l'organisation et du matériel nécessaire au convoi.

Outre les rappeurs, plusieurs artistes tunisiens se sont mobilisés pour appeler aux dons et soutenir la préparation de cette flottille maghrébine organisée en Tunisie. Parmi eux, les comédiens Rabii Ibrahim, Mariem Sayah et Mohamed Mrad.

Ce dernier participera directement au convoi qui compte plus de dix navires et plus de 200 participants venus du monde entier, dont 127 Tunisiens, parmi eux des parlementaires et des artistes.

Au-delà de l'aide humanitaire, l'événement symbolise une volonté planétaire : celle des peuples à s'unir face à l'injustice. En mêlant musique, art et engagement citoyen, la soirée d'hier a démontré que la solidarité peut franchir toutes les frontières et que l'art , bien plus qu'une simple expression esthétique, a toujours été un outil de résistance et de transformation sociale.

Depuis des siècles, il transcende les frontières et les barrières linguistiques pour porter des voix réduites au silence, raconter l'histoire des opprimés et témoigner des injustices. En mêlant émotion et mémoire, il frappe là où les discours politiques échouent : dans le coeur des gens.

La flottille Soumoud maghrébine, qui lèvera l'ancre le 7 septembre, incarne un espoir collectif : briser le silence, défendre la dignité humaine et rappeler que Gaza n'est pas seule.