Tunisie: Célébration du 69ème anniversaire de création de la Garde Nationale avec un spectacle à Carthage

A l'occasion de la célébration du 69ème anniversaire de création de la Garde Nationale, le Club Sportif de la Garde Nationale a organisé, samedi soir, un spectacle à l'amphithéâtre de Carthage.

Ce spectacle, animé par le chanteur Mortadha Ftiti, a eu lieu en présence du commandant de la Garde nationale et un certain nombre de directeurs généraux du Corps.

A cette occasion, le porte-parole de la Direction Générale de la Garde Nationale, Houssemeddine Jebabli, a déclaré aux médias que le spectacle du 6 septembre célébrant l'anniversaire de création de la Garde Nationale est devenu une tradition annuelle.

La commémoration de création de l'institution constitue une occasion en vue de jeter la lumière sur les acquis des unités de la Garde nationale ainsi que les défis relevés en vue d'assurer la stabilité et la défense du pays, a fait savoir Jebabli.

Il est encore revenu sur les débuts de la Garde nationale dont la création date de 1956 qui était composée d'un noyau composé de 500 personnes parmi les « fallagas » et 500 autres personnes issus des villes tunisiennes, parmi les militants pour l'indépendance du pays.

Actif depuis 1970, le Club Sportif de la Garde Nationale compte de nombreux champions faisant partie des équipes nationales, dans toutes les disciplines sportives, dont certains sont couronnés aux Jeux Olympiques, a indiqué le porte-parole de la Garde Nationale.

La cérémonie de la célébration du 69e anniversaire de création de la Garde nationale a eu lieu, vendredi, au siège de l'École nationale de la Garde nationale de Bir Bouregba, dans le gouvernorat de Nabeul. A cette occasion, le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a remis les diplômes aux élèves de la 75e promotion des sous-officiers dont 100 caporaux relevant de la brigade de la Garde municipale.

Il a également repris la suspension des insignes de grade de plusieurs diplômés du 75e cours de caporal et a honoré un certain nombre de retraités du Corps de la Garde nationale

Lors d'une allocution prononcée, à cette occasion, le ministre de l'Intérieur a salué les efforts déployés par les unités sécuritaires et militaires, ainsi que l'esprit de coopération, d'harmonie et de complémentarité dont elles font preuve dans l'accomplissement des missions qui leurs sont confiées.

Il a appelé les diplômés de la 75e promotion des sous-officiers de la Garde nationale à faire preuve de sérieux, de responsabilité et d'abnégation au service de la patrie, de la protection des citoyens et le respect de la loi.