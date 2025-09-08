Madagascar: Sécurité maritime - L'Union européenne renforce sa coopération avec le pays

La frégate espagnole « Navarra », vaisseau amiral de l’European Union Naval Force – Operation Atalanta, a fait escale à Antsiranana du 20 au 25 août dernier.
8 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Rija R.

Durant cette escale, des cadets de la marine malgache ont bénéficié d'une formation intensive, à la fois théorique et pratique. Les exercices ont porté sur la maîtrise des tirs et la gestion des incidents les plus courants en mer. Ce transfert de compétences illustre la volonté de l'Union européenne d'appuyer le développement des capacités locales, afin de permettre à Madagascar de jouer un rôle actif dans la sécurisation de ses eaux territoriales.

Dans le cadre de cette escale, le contre-amiral Vázquez Sanz, commandant de la Force Atalanta, s'est rendu à la base navale d'Antsiranana pour échanger avec le capitaine de vaisseau Andry Guy Ohm Rafehizato. La pertinence d'une coopération étroite entre forces internationales et partenaires régionaux, dans la perspective de bâtir une architecture robuste de sécurité maritime, a été abordée durant cet entretien. Ces entretiens témoignent de la convergence des intérêts autour de la lutte contre les menaces transnationales qui fragilisent la région.

Roland Kobia, ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar, a souligné la dimension stratégique de cette mission. « L'Union européenne est aussi un partenaire de Madagascar en matière de sécurité. L'opération européenne Atalanta est la mission navale de l'Union européenne chargée de sécuriser la navigation dans l'océan Indien, en luttant contre la piraterie, le trafic de drogue et la pêche illégale et en protégeant les convois humanitaires maritimes », soutient-il.

Créée en 2008, l'opération Atalanta constitue la première mission navale de l'Union européenne. Initialement concentrée sur la lutte contre la piraterie au large de la Somalie, elle a progressivement élargi son champ d'action à la protection des routes commerciales stratégiques, à la lutte contre le narcotrafic et aux activités de pêche illégale. Cette évolution répond à l'essor de nouvelles menaces hybrides qui mettent en danger non seulement les flux économiques mondiaux mais aussi la sécurité alimentaire et environnementale de la région.

Grandes puissances

Pour Madagascar, située au carrefour des grandes routes maritimes de l'océan Indien, la coopération avec l'Union européenne offre un soutien concret. Elle permet de renforcer les capacités nationales dans un contexte où les ressources halieutiques attirent convoitises et trafics. La présence de l'UE entre dans une dynamique plus large, où les grandes puissances, notamment la Chine, l'Inde, et les États-Unis, multiplient leurs présences navales, faisant de l'océan Indien un espace de rivalités stratégiques.

