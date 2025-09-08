Gabon - l'absence de poisson dans les marchés questionne

Au Gabon, pays côtier, les populations adorent manger le poisson frais. Malheureusement, depuis plus de deux mois, le poisson devient rare sur le marché et, en conséquence, il faut payer cher pour s'arracher le peu de poisson frais disponible sur les étals. Celui qui ne le peut pas doit se contenter de poisson surgelé importé d'Asie.

Rachelle Medza vend le poisson frais, depuis 22 ans, au marché de Nzeng Ayong dans le 6e arrondissement. Selon elle, jamais le poisson pêché au Gabon n'a été aussi rare : « D'habitude, quand il y a les grandes vacances, le poisson est en vrac, mais là, il n'y en a pas. On ne sait pas pourquoi. »

Direction le centre d'appui à la pêche artisanale (CAPAL) situé sur la côte où tous les pêcheurs artisanaux doivent obligatoirement débarquer leur capture. Une pirogue vient d'arriver. Pas grand-chose dans sa cale : « Regardez, tout ce qu'il a amené... une cuvette seulement ! C'est une pêche de cinq jours. Auparavant, pour une pêche de deux jours, il pouvait faire le plein de sa caisse. »

L'offre étant inférieure à la demande, le poisson coûte très cher : « Le poisson est devenu cher ! On nous vend le bar à 3 500 [FCFA] le Kg, on est obligé de le faire à 4 000 / 4 500 [FCFA] » ; « Le poisson est cher ! Les cartons qu'on nous vend à 5 000, 6 000, 8 000 [FCFA], maintenant, là, c'est 25 000 [FCFA]. Tu vas gagner quoi ? » ; « Depuis que je vends du poisson, là, c'est la saison la plus dure, dure, dure... »

Au Gabon, La pêche artisanale est généralement pratiquée par des ressortissants d'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement vient de former et d'équiper une première vague de pêcheurs gabonais.

« Il n'y a pas de pénurie de poisson »

Qu'est-ce qui explique cette absence de poisson dans les marchés, alors que les eaux gabonaises sont réputées riches et attirent des chalutiers européens et chinois ? RFI a posé à la question à Olga Bouanga Minko, directrice du Centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville (CAPAL).