Congo-Kinshasa: Est du pays - Des milliers d'élèves du Kivu privés de rentrée scolaire en raison des combats

Dans l'est de la République démocratique du Congo, la rentrée scolaire, initialement prévue lundi 1er septembre, n'a pas eu lieu dans plusieurs écoles des provinces du Nord et Sud-Kivu. Cela en raison des combats qui sont toujours en cours entre le groupe armé l'AFC/M23 et l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo. La situation met en péril l'avenir de milliers d'enfants, malgré l'engagement du cessez-le-feu entre les deux parties en négociation à Doha.

Au Nord-Kivu, les établissements concernés se trouvent essentiellement à la limite entre le territoire de Walikale et Masisi. Là-bas, les salles de classes sont restées désertes et silencieuses. À cause de l'insécurité, comme l'explique Kaurwa Hilaire Directeur de l'école primaire de Showa dans le Masisi :

« La rentrée chez nous à Showa, on n'en a pas idée. Jusqu'à 85 % de la population est déplacée à Maisi, on ne va pas oser ouvrir les portes là-bas puisqu'il y a encore de l'insécurité. Nous avons peut-être l'idée d'ouvrir les portes ici, dans le Masisi, nous attendons d'abord les autorisations des autorités. »

Au Sud-Kivu, des milliers d'élèves ont également été privés de rentrée, dans le secteur d'Itombwe dans le territoire de Mwenga. Là encore à cause des récents combats entre les rebelles et l'armée soutenue par le Wazalendo.

Elewano Ishimwindulwa Zidane, responsable administratif local, appelle le gouvernement congolais à agir pour l'intérêt de l'éducation des enfants : « Les écoles qui sont touchées par le combat sont nombreuses. Et dans toutes ces écoles-là, qu'elles soient primaires ou secondaires, aucune d'elles ne compte en dessous de 300 élèves. Essayez de multiplier par le nombre d'environ 80 écoles qui n'ont pas ouvert. »

Sur l'ensemble du territoire congolais, plus de 29 millions d'élèves devaient reprendre les cours cette semaine selon les chiffres officiels.