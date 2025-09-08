Cameroun: Le MRC prêt à soutenir un candidat d'opposition pour la présidentielle du 12 octobre

Au Cameroun, le MRC, l'un des principaux partis de l'opposition, a tenu ce samedi 6 septembre à Yaoundé une réunion de son Conseil National. Cette instance décisionnaire du parti s'est prononcée sur le processus électoral en cours devant conduire à l'élection présidentielle du 12 octobre. Élection à laquelle le Mouvement pour la renaissance du Cameroun ne participe pas, mais au cours de laquelle il entend peser de tout son poids. Le parti s'est aussi exprimé sur le cas de son ancien président Maurice Kamto, qui l'avait quitté pour tenter de se présenter au scrutin, mais avait vu sa candidature repoussée. Le parti espère son retour dans ses rangs.

Deux résolutions sont intervenues au terme de ces travaux tenus à huis clos ce samedi 6 septembre dans la capitale du Cameroun. La première est en rapport avec le processus électoral en cours. Elle autorise le Mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC à apporter son soutien franc et total à un candidat qui serait désigné comme candidat de la coalition. Une petite condition cependant, ce candidat doit être issu d'une entente entre au moins deux grands partis. Et selon des indiscrétions non confirmées par le MRC, ces deux grands partis, ce sont l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès de Bello Bouba Maïgari et le FSNC, le Front pour le salut national du Cameroun de Issa Tchiroma Bakary.

Les deux leaders sont d'anciens alliés du pouvoir récemment passés à l'opposition. Les deux font aussi partie du lot des 12 candidats définitivement retenus pour la présidentielle du 12 octobre. Autre point commun, ils partagent le même fief électoral dans la partie septentrionale du Cameroun qui, avec ses trois régions, pèse pour au moins un tiers du corps électoral. Le MRC appelle ainsi à ce que l'un des deux candidats retire sa candidature au bénéfice de l'autre. Si cette condition est satisfaite, alors le MRC pourrait apporter tout son soutien à ce candidat. Le soutien, selon une source interne au parti, pourrait ainsi aller au-delà d'une simple consigne de vote, avec un investissement effectif dans la campagne électorale.

La deuxième résolution concerne Maurice Kamto. Le conseil national du MRC a convenu de laisser la porte ouverte à son ancien président. Le parti lui laissant le soin d'apprécier l'opportunité et le moment de son retour au sein du MRC, un parti qu'il a dû quitter en juillet dernier pour le Manidem, le parti qui a porté sa candidature finalement recalée à l'élection présidentielle.

