Afrique: IATF 2025 - Signature d'un accord de 300 millions de dollars pour doter le Nigeria de deux millions de TPE

ALGER — Un accord de 300 millions de dollars a été signé, dimanche au Palais des expositions des Pins maritimes, pour doter le Nigeria de deux (2) millions de terminaux de paiement électronique (TPE), et ce, en marge de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) qui se tient du 4 au 10 septembre à Alger.

L'accord a été signé entre l'entreprise INATEL (Industrie algérienne de la téléphonie), filiale de l'Entreprise nationale des télécommunications (ENTC), et le partenaire chinois Morefun Electronic Technology pour la production et l'exportation de deux (2) millions de TPE vers le Nigeria pour une valeur de 300 millions de dollars.

L'accord a été signé par le PDG de l'ENTC, Chikh Abderrahim, et le Directeur exécutif de Morefun Electronic Technology, sous la supervision du ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, et du Directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la signature, M. Zerrouki a souligné que cet accord s'inscrivait dans le cadre du développement des entreprises nationales, de l'encouragement de la production locale et du renforcement de l'intégration économique et des échanges commerciaux intra-africains.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, cette démarche contribuera à mettre en avant la production algérienne au niveau africain, notamment en matière d'industries électroniques, et offrira davantage d'opportunités aux opérateurs algériens pour s'imposer sur les marchés africains.