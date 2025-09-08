Sénégal: Ndiouga Dia, de terreur des arènes à consultant respecté

Certains lutteurs ont marqué l'histoire par leurs exploits sportifs, avant de se reconvertir après leur retraite. La rubrique « Que sont-ils devenus ? » raconte leur vie après carrière. Aujourd'hui : Ndiouga Dia. Ndiouga Dia n'est pas un inconnu dans l'arène sénégalaise. On l'aperçoit régulièrement aux côtés de Modou Lô et de Franc lors de leurs combats. Pourtant, peu de personnes connaissent réellement son parcours. C'est en 1979 qu'il entame sa carrière professionnelle, qu'il mènera jusqu'en 1988. En neuf années d'activité, il dispute 20 combats, remportant 11 victoires pour 9 défaites.

Son premier succès, il le signe face à Khalifa Diaw de l'écurie Walo, aujourd'hui transporteur entre Walo et Dakar. Par la suite, il bat plusieurs adversaires de renom, parmi lesquels Layti Fall, Youga, Boy Thior, Forman 2, Dierry Faye, Mansour Diop de Pikine, Daouda Top, qu'il vainc à trois reprises, et Balla Bèye 1 de Pikine. Comme tout compétiteur, il a connu des revers, concédant des défaites face à Mansour Diop en combat-revanche, Daouda Top en revanche, Mame Ndiambane, Youssou Faye ou encore Ngonal. « J'étais un grand puncheur. J'aimais me bagarrer, et c'est cette insistance sur le pugilat qui me faisait parfois perdre », confie-t-il. Il garde toutefois l'image d'un lutteur courageux, talentueux et doté d'un physique impressionnant.

Ancien pensionnaire de la prestigieuse écurie Fass, Ndiouga Dia évoluait dans un groupe de champions respectés, tels que Pape Guèye, Sadio Camara, Alassane Diakhaté, Mor Nguer, Birahim Ndiaye, Mbita Ndiaye, Faga 2 ou Mame Gorgui Ndiaye. En 1988, il met un terme à sa carrière sportive. Après avoir arrêté, il est recruté comme garde rapproché par Wagane Diouf, alors responsable d'une société de nettoiement. La faillite de l'entreprise un an plus tard le conduit à travailler treize ans dans une autre structure de nettoyage, toujours comme agent de sécurité. Depuis plusieurs années, il a rejoint Rock Énergie, encouragé par Khadim Gadiaga et d'autres membres de l'écurie. Il y occupe aujourd'hui le rôle de superviseur technique. Depuis deux ans également, « Père Ndiouga » a trouvé un nouveau terrain d'expression. Il est, en effet, consultant à Albourakh Tv, il y captive les téléspectateurs par des analyses précises et objectives, confirmant sa place d'acteur incontournable du milieu de la lutte sénégalaise.