TUNIS — Le film "The Voice Of Hind Rajab" de Kaouther Ben Hania, candidat de la Tunisie aux Oscars 2026, figure dans la compétition officielle de la 69ème édition du Festival du Film de Londres (London Film Festival - LFF) prévue du du 8 au 19 octobre 2025 dans la Capitale Britannique Londres.

"Promised Sky" (Promis le ciel) d'Erige Sehiri, mettant en scène trois femmes ivoiriennes vivant en Tunisie chacune tentant d'améliorer son sort, est retenu dans la section Journey (Voyage). Ce film a fait sa première mondiale à la 78ème édition du Festival de Cannes (13-24 mai 2025).

Ces deux films sont soutenus par le ministère des Affaires culturelles et le Centre National du Cinéma et de l'Image (CNCI).

L'acteur tunisien Dhafer Labidine participe au film "Palestine 36" (120 minutes) également sélectionné dans la section "Journey présentant des histoires pour changer nos perspectives".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ben Hania est de retour à Londres après sa participation en 2023 avec un autre film candidat de la Tunisie à l'Oscar du meilleur film international des 96èmes Academy Awards, "Les Filles d'Olfa» qui a été présenté dans la section Debate .

"The Voice Of Hind Rajab" ou La voix de Hind Rajab (89') est lauréat du Lion d'argent, Grand Prix du jury à la 82ème édition du Festival International du Film de Venise, La Mostra de Venise, tenue du 27 août au 6 septembre 2025. Présenté dans la "Compétition Venezia 82", ce docufiction a également eu six prix parallèles à la Mostra.

Présélectionné pour représenter la Tunisie à l'Oscar du meilleur film international des 98èmes Academy Awards, « La voix de Hind Rajab» sortira dans les salles à partir du mercredi 17 septembre 2025. Ecrit et réalisé par Kaouther ben Hania, ce film sera présenté en avant-première nationale à partir du 10 septembre.

Cette coproduction tuniso-française de Tanit Films, Film4 Productions et Film Four a bénéficié d'une bourse d'aide du Fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique.

Ce film (89') ressuscitant l'histoire d'une fillette de cinq ans tuée à Gaza en 2024, a fait un grand écho à Venise mais aussi dans la presse internationale et arabe. Il est porté par un casting composé d'acteurs et actrices palestiniens : Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees et Saja Kilani.

Lors de sa projection, en avant-première à la Mostra de Venise, le film a reçu une standing ovation de 23 minutes, suscitant une forte émotion et reconnaissance critique.

Après Venise, il sera présenté dans d'autres festivals internationaux cet automne, notamment le Festival du film de Toronto (Canada), le Festival de San Sébastien (Espagne) et le festival du film de Londres.

Le film "Promised Sky" était en compétition dans Un Certain Regard, section de la sélection officielle de la 78ème édition du Festival de Cannes. Cette fiction (92mn) sur le phénomène migratoire met en scène trois jeunes femmes ivoiriennes vivant en Tunisie.

Le film est porté par un casting composé de Aïssa Maïga (actrice, réalisatrice et autrice française d'origine sénégalaise et malienne), Laetitia Ky (artiste, actrice et activiste ivoirienne née en 1996 à Abidjan) et Debora Lobe Naney (ivoirienne, 28 ans, qui fait ses premiers pas au cinéma avec Promis Le Ciel) et la petite Estelle Kenza DOGBO, en plus des acteurs tunisiens Mohamed Grayaa (Ismael) et Foued Zaazaa (Foued).

"Promis le ciel" est coécrit par Erige Sehiri, Anna Ciennnik et Malika Cécile Louati, sur une musique originale de Valentin Hadjadj, et la direction photo de Frida Marzouk.

"Palestine 36", l'oeuvre la plus de la célèbre réalisatrice palestinienne Annemarie Jacir à ce jour, est une exploration puissante des événements qui ont conduit à la révolte arabe de 1936" peut-on lire sur le site du Festival.

Ce drame historique est une production de 2025 entre la Palestine, le Royaume-Uni et la France. Il est porté par un casting composé de Hiam Abbass, Saleh Bakri, Kamel El Basha, Yasmine Al Massri, Jalal Altawil, Robert Aramayo, Yafa Bakri, Karim Daoud Anaya, Wardi Eilabouni, Ward Helou, Billy Howle, Liam Cunningham et Jeremy Irons et Dhafer Labidine.

Organisé par le British Film Institute (BFI), le Festival du Film de Londres est un prestigieux festival créé en 1956. Les BFI London Film Festival Awards sont une célébration des nouveaux films les plus innovants et présentent une gamme incroyable de talents du monde entier dans les différentes compétions (officielle, premiers longs métrages, courts métrages et documentaires).

Le line-up de cette 69ème édition du Festival du Film de Londres, prévue du 8 au 19 octobre 2025, comprend 247 longs métrages, courts métrages, séries et oeuvres immersives de 79 pays.