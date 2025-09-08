Afrique: L'Université de Lomé, pôle de réflexion sur l'environnement en Afrique

7 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

L'Université de Lomé (UL), la plus grande université publique du Togo, s'apprête à organiser un colloque scientifique international sur les changements climatiques.

Cette rencontre réunira chercheurs, universitaires, experts et acteurs de la société civile autour d'une problématique d'actualité.

Il s'agira de réfléchir sur le rôle stratégique que peut jouer la communication dans la sensibilisation, la mobilisation et l'adoption de pratiques favorables à la lutte contre les changements climatiques. Plus spécifiquement, les participants exploreront comment améliorer la communication dans les initiatives de restauration des paysages forestiers et de justice climatique, tant à l'échelle mondiale qu'en Afrique subsaharienne.

Le colloque vise à actualiser les connaissances sur les enjeux de communication liés au climat, à analyser les expériences en cours en matière de justice climatique et à formuler des recommandations pratiques pour améliorer l'impact des actions de sensibilisation et d'éducation environnementale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette rencontre offrira également une opportunité de mise en réseau entre experts africains et internationaux, afin de renforcer les synergies et la coopération scientifique dans le domaine du climat.

L'Université de Lomé confirme sa volonté de se positionner comme un centre de référence dans la recherche et l'innovation sur les enjeux environnementaux.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.