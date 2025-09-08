Guinée: Le RPR de Diabaty Doré démissionne de l'ANAD

7 Septembre 2025
Aminata.com (Conakry)
Par Mamadou Aliou Barry

Dans une lettre en date de ce 07 septembre 2025 adressée à Cellou Dalein Diallo, président de l'Alliance Nationale pour l'Alternance et la Démocratie (ANAD), Diabaty Doré, du parti le Rassemblement pour la République (RPR) annonce la démission de sa formation politique de l'ANAD.

"Par la présente, je tiens à vous informer de la décision de démission du parti le Rassemblement pour la République (RPR) et de mon poste de vice- président dans l'Alliance Nationale pour l'Alternance et la Démocratie (ANAD) avec effet immédiat. C'est avec un profond regret que je vous adresse cette lettre, après une période de réflexion et d'observation attentive, le parti a décidé de se retirer de L'ANAD.

Je tiens à exprimer ma gratitude pour les opportunités et les expériences que j'ai pu vivre au sein de l'alliance. J'ai eu l'honneur de collaborer avec des personnes dévouées et passionnées, et ces interactions ont enrichi notre parcours politique et personnel.

Je vous remercie pour votre compréhension et vous souhaite plein succès dans vos activités.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de mes salutations les plus distinguées", a-t-il indiqué dans sa lettre.

