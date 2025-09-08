Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 septembre 2025

revue de presse

Sénégal : Remaniement ministériel - Ousmane Sonko dévoile son nouveau gouvernement

Le Premier ministre Ousmane Sonko a officiellement annoncé ce 6 septembre un remaniement ministériel, lors d'une conférence conjointe avec le Ministre secrétaire général Omar Samba Ba au Palais de la République. Cette réorganisation intervient peu après la présentation du Plan de redressement économique et social (PRES), visant à dynamiser la croissance du pays.

Annoncée dès le 1er août, lors du lancement du PRES, cette restructuration gouvernementale est considérée par le Premier ministre comme un levier stratégique pour aligner l'action de l'exécutif sur les ambitions économiques nationales. Le plan repose à 90 % sur des ressources internes, renforçant l'importance d'une équipe ministérielle cohérente et efficace. (Source : allAfrica)

Le candidat du Burundi a été nommé Président de la Commission de la CEEAC

Le Président de la République du Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye a participé, aux côtés d’autres Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale, CEEAC en sigle, dans leur VIIÈME session extraordinaire qui s’est soldée par la nomination du candidat présenté pour le compte du Burundi.

La conférence a ainsi décidé de nommer l’Amb. Dr. Ezéchiel NIBIGIRA au poste de Président de la Commission de la CEEAC pour un mandat de 5ans non renouvelables. (Source : Présidence du Burundi)

Sommet africain sur le climat : Le continent se veut source d'innovation et de solution

Le deuxième Sommet africain sur le climat s'ouvre ce lundi 8 septembre au centre de conférence international d'Addis-Abeba en Éthiopie, en partenariat avec l'Union africaine. Jusqu'au 10 septembre, 45 chefs d'État et de gouvernement sont attendus, ainsi que plus de 25 000 militants, représentants d'entreprise et d'institutions. Une étape pour clarifier les priorités du continent avant les grands rendez-vous internationaux à venir : l'Assemblée générale de l'ONU, G20 et COP en fin d'année.

Alors que le changement climatique coûte déjà aux pays africains en moyenne 2 à 5 % de leur PIB chaque année, et que d'ici à 2030, jusqu’à 118 millions de personnes parmi les plus pauvres du continent pourraient subir sécheresses sévères, inondations et chaleurs extrêmes, selon Organisation mondiale de la météorologie, le continent veut aussi montrer qu’il est source d’innovations et de solutions. (Source : RFI)

Coupe du monde de football 2026 : Le Maroc, première nation africaine qualifiée

Les Lions de l’Atlas, avec leur victoire contre le Niger vendredi à Rabat, ont remporté leur billet pour le Mondial 2026. Ils disputeront la compétition pour la troisième fois consécutive. Le Maroc s’est qualifié pour le Mondial 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada après sa large victoire 5-0 contre le Niger vendredi 5 septembre à Rabat, devenant la première sélection africaine à valider son billet pour la compétition. (Source : Jeune Afrique)

Zambie : Vers un consensus sur les obsèques de l'ex-président Lungu

Les autorités gouvernementales zambiennes et la famille de l'ancien président Edgar Lungu ont entamé des pourparlers en vue de l'organisation de ses funérailles. L'ex-dirigeant est décédé le 5 juin dernier en Afrique du Sud, et les funérailles sont pour l'instant bloquées en raison d'un conflit politico-juridique qui oppose la famille au gouvernement.

Dans une déclaration commune, signée par le secrétaire du cabinet Patrick Kangwa et le porte-parole de la famille Makebi Zulu, les deux parties ont déclaré avoir convenu d'un processus de médiation afin de résoudre les questions en suspens concernant l'enterrement. ( Source : Africanews )

Afrique et Caraïbes pour l’élargissement de leur coopération

Le deuxième Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA) et de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) s’est achevé dimanche après-midi à Addis-Abeba, en Éthiopie. Les travaux du deuxième Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA) et de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) se sont achevés ce dimanche après-midi à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Durant cette rencontre de haut niveau, les deux blocs régionaux ont insisté sur la nécessité de bâtir des relations plus étroites et durables, à travers un large éventail de domaines de coopération : liaisons aériennes, échanges commerciaux, partenariats culturels et scientifiques, ainsi que mobilité des jeunes et coopération sanitaire. (Source : Apanews)

IATF - Importance des industries créatives dans la stimulation de la croissance économique

Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, a souligné, samedi à Alger, l'importance de promouvoir les industries créatives culturelles en vue de stimuler la croissance économique et de renforcer les échanges commerciaux en Afrique.

A l'issue de sa visite au stand du ministère de la Culture et des Arts au Palais des expositions (Pins maritimes), en marge de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), qui se déroule du 4 au 10 septembre à Alger, M. Ballalou a déclaré que "la culture est un facteur de promotion de la paix et une locomotive du développement économique en Afrique" qui contribue au "renforcement des échanges commerciaux intra-africains". (Source : Algérie Presse Service)

Au Burkina Faso, une avocate interpellée pour « trahison » et « outrage » au chef de la junte

Dans ses publications sur Facebook, Ini Benjamine Esther Doli dénonçait notamment les « violations des droits humains » et les dérives du régime du capitaine Ibrahim Traoré, au pouvoir depuis un coup d’Etat en septembre 2022.

Une avocate burkinabé a été « appréhendée » par des « personnes armées » la semaine dernière à son domicile à Ouagadougou et est accusée de « trahison » et « outrage » au chef de la junte, après des publications critiques du régime militaire au pouvoir, a-t-on appris dimanche de sources judiciaires. Le Burkina Faso est dirigé depuis près de trois ans par une junte autoritaire qui réprime régulièrement les voix critiques. (Source : Lemonde Afrique)

Boycott par Kinshasa du dialogue sur la paix en Afrique du sud : Un procès d’intention à Thabo Mbeki ?

Débuté le 3 septembre, le dialogue annuel sur la paix et la sécurité en Afrique, organisé par la Fondation Thabo Mbeki, a pris fin le 6 septembre 2025, à Johannesburg en Afrique du Sud. Ce cadre qui a suscité un réel intérêt auprès des acteurs, se voulait une plateforme de discussions en vue de ramener la sécurité et la paix sur le continent noir.

Ainsi, les diplomates et experts ainsi que les représentants des parties aux conflits venus de divers pays, se sont penchés sur le Sahel, le Mozambique, le Soudan, la Corne de l’Afrique et surtout la République démocratique du Congo (RDC).

Si les fils de ce pays se sont fortement mobilisés, en l’occurrence l’opposition, l’AFC/M23, la société civile qui ont, chacun, dépêché des délégations, tel ne fut pas le cas pour le gouvernement de Kinshasa qui a snobé Thabo Mbeki, le jugeant proche de Joseph Kabila. (Source : Le Pays)

Niger : Un nouveau groupe d'opposition, le G25, exige le retour à l'ordre constitutionnel et la libération de Bazoum

Au Niger, un nouveau groupe d’opposition au régime militaire, le G25, composé d’acteurs de la société civile et de médias, a publié un communiqué ce samedi. Le groupe, dont les membres restent anonymes pour des raisons de sécurité, exige la libération du président Mohamed Bazoum, le retour à l’ordre constitutionnel et une nouvelle stratégie contre le terrorisme. (Source : Senego)



