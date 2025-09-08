Sénégal: Plaidoyer pour une modernisation des associations villageoises

Doumga Rindiaw — Le président de la Commission économie et développement de l'Association pour le développement de Doumga Rindiaw (ADDOR) a plaidé, dimanche, pour une modernisation de la gestion des associations villageoises afin qu'elles puissent davantage jouer leur rôle.

"Il faut impérativement que les associations villageoises se modernisent pour qu'elles ne disparaissent pas un jour et qu'elles puissent continuer à exister. Les responsables de ces associations doivent accepter de bouger en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, en organisant par exemple des réunions virtuelles", a dit Mamadou Dia.

Il intervenait à l'occasion d'une journée marquant les 55 ans d'existence de ADDOR, qui réunit des ressortissants de ce village basé de la commune de Bokidiawé (nord) dont des expatriés.

Il a prôné la mise en place de plans stratégiques de développement, des outils de planification prospectifs pouvant être soumis à des bailleurs de fonds, car, dit-il, "les cotisations ne peuvent plus suffire à résoudre tous les problèmes du village".

Après plus de 50 ans d'existence, Mamadou Dia estime que l'association doit partir des expériences acquises pour aller encore de l'avant.

"Il nous faut s'interroger sur le modèle d'association que nous avons actuellement. À côté, il en existe d'autres associations, notamment celles regroupant des familles, des Think Tank ou encore des semi-ONG. Le mode de cotisations que nous faisons doit aussi être modernisés de même que les réunions qui se tiennent en présentiel de manière périodique. Les rencontres virtuelles s'imposent à nous", a soutenu Mamadou Dia, ancien président de ADDOR.

Il est également revenu sur le bilan de cette association fondée en 1970, rappelant ses réalisations, dont l'accès à l'eau avec la protection de la mare du village jusqu'à la construction d'un forage qui alimente ce village de la commune de Bokidiawé.

Sur le volet éducation, ADDOR a participé à la construction de la case des tout-petits du village ainsi qu'un collège d'enseignement moyen. Une conférence, un défilé culturel et des prestations théâtrales ont rythmé cette journée.