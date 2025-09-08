Sénégal: Louga - Le nouveau président de l'ASAC Ndiambour promet de ramener le club en Ligue 1

Louga — Le nouveau président de l'ASAC Ndiambour, Abdoulaye Sow, a affirmé, dimanche, sa volonté de hisser le club lougatois en Ligue 1, insistant sur l'unité et la mobilisation de tous les acteurs autour de cet objectif.

"Notre ambition est claire : ramener l'ASAC Ndiambour là où il doit être, en Ligue 1. Cela nécessite l'engagement de chacun, des dirigeants comme des supporters, car seul, je ne pourrai rien", a-t-il dit à des journalistes après l'installation du nouveau comité directeur du club, dont chacun des cinquante-cinq membres a contribué aux finances du club à hauteur de 100 000 FCFA.

Il a rendu hommage à ses prédécesseurs, citant Magatte Diop, Mouhamadou Lamine Faye, Matar Fall, Daby Diallo et Gaston Mbengue, qui, selon lui, "ont marqué l'histoire du club et de la ville de Louga".

Il a également exprimé sa gratitude au maire de Louga, Moustapha Diop, actuellement dans les lieux de la détention, pour son soutien constant au club.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

M. Sow a rappelé que l'ASAC Ndiambour "n'est pas seulement une équipe de football, mais une famille et un symbole d'espoir pour toute la région de Louga".

Il a lancé un appel à l'unité et à la solidarité entre joueurs, encadreurs, supporters et partenaires afin de redonner au club "sa place légitime en Ligue 1, après sa relégation en 2021".

"Je m'engage à mettre toute mon énergie et ma détermination au service de l'ASAC Ndiambour. Ensemble, écrivons un nouveau chapitre glorieux de notre histoire", a-t-il conclu.