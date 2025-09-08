Afrique de l'Ouest: L'artiste ivoirienne Aïcha Traoré en repérage à Dakar pour un futur concert

La chanteuse ivoirienne Aïcha Traoré séjourne à Dakar, une présence dans la capitale sénégalaise qui s'explique par sa volonté de conquérir les mélomanes sénégalais pour un futur concert envisagé en février 2026, a-t-elle indiqué à l'APS.

"Le Sénégal est un pays frère, je suis venue pour conquérir d'autres mélomanes sénégalais avec l'accord du manager. On vient au Sénégal pour voir si on peut tracer notre voie, essayer de me faire aimer et adopter par les Sénégalais. J'aime ce pays, notre pays, du coup c'est ce qui explique notre présence", a dit Aïcha Traoré.

Elle s'exprimait lors d'une conférence de presse donnée au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Rose, en présence de son agent et producteur Koné Dodo, ancien manager d'Alpha Blondy et des frères Ismaïl-Issac et actuel directeur du Palais de la culture Bernard Dadié de Treichville.

L'artiste dit faire son chemin avec la musique, "sa passion", depuis l'âge de 10 ans. Elle chante en mandingue avec parfois un peu de français dans un style ouvert où l'on retrouve du reggae et de la variété surtout.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À travers sa musique "où la parole est importante", Aïcha Traoré cherche à conscientiser, à toucher son public, à appeler les hommes à faire du bien et à renoncer au mal, une manière pour l'artiste de promouvoir les valeurs familiales et rassurer sa mère réticente à son entrée dans la musique.

"Toute chanson conseille, permet de ramener les brebis galeuses sur le droit chemin. Il y a des hauts et des bas dans ma carrière, je cherche à persévérer et me faire adopter", lance-t-elle la casquette bien serrée sur la tête nouée d'un foulard.

Aïcha Traoré dit d'abord chanter pour elle-même, par "plaisir personnel". "Je me sentais protégée de toute méchanceté [par la musique], car j'en ai connu très jeune. Je me sentais en sécurité", assène celle dont les premières chansons ont été dédiées à "Allah" avec ses albums "Croyance" (2013), "Connaissance de Dieu" (2017) et "Môgôya" (2023).

"C'est une artiste nationale, il est important qu'elle étale sa notoriété au Sénégal", dit Koné Dodo, qui connait le showbiz mondial pour avoir produit, dit-il, 120 artistes africains en 42 ans de carrière et managé notamment dont Alpha Blondy.

"Il y a beaucoup de paramètres que je prends en compte pour travailler avec un artiste. D'abord il faut qu'il soit charismatique, savoir chanter et être discipliné", explique-t-il pour donner les raisons de son compagnonnage avec Aïcha Traoré dont la voix renvoie à la célèbre artiste malienne Fatoumata Diawara.

Pour Koné Dodo, le concert de Dakar en février se fera en partenariat avec le Grand Théâtre national qui est en pourparlers avec le Palais de la Culture d'Abidjan pour une future collaboration.

Outre Aïcha Traoré, Soukeina, la fille de Alpha Blondy, et la chanteuse sénégalaise Aïssatou Dia alias "Chadia" sont annoncées pour ce premier concert à Dakar.