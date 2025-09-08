Togo: Rigueur et exemplarité du corps enseignant

À quelques jours de la rentrée scolaire, le ministre des Enseignements primaire et secondaire, Komla Dodzi Kokoroko, a lancé samedi un message fort au corps enseignant. Un appel à la responsabilité, à l'excellence et à l'exemplarité.

Le ministre a rappelé que l'enseignant doit être avant tout un modèle pour les enfants.

Au-delà de la compétence technique, il a exhorté les enseignants à se cultiver en permanence et à ne pas se contenter des acquis de la formation. Si le gouvernement s'engage à assurer un recyclage continu des professeurs, les intéressés eux-mêmes doivent, selon lui, faire preuve d'une volonté personnelle de progresser et de s'améliorer constamment.

Kokoroko veut préparer la rentrée sous le sceau de la qualité afin de renforcer la crédibilité du système éducatif et d'assurer aux élèves un enseignement à la hauteur de leurs attentes et de celles des parents.