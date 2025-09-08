Sénégal: Candidat à la présidence de la FANAF - Mamadou FAYE entre en lice

Administrateur Directeur général de SEN Assurance Vie, Mamadou Faye ambitionne de prendre les rênes de la FANAF, la Fédération des Sociétés d'Assurances de Droit National Africaines. Cette organisation panafricaine, qui regroupe plus de 200 compagnies d'assurances et de réassurances présentes dans 27 pays à travers le continent, joue un rôle clé dans la régulation, la promotion et le développement du secteur de l'assurance en Afrique.

La candidature de Mamadou Faye intervient à un moment stratégique, alors que le marché africain cherche à renforcer son intégration régionale et à accélérer sa transformation digitale. Professionnel reconnu du secteur, Mamadou Faye dirige depuis plusieurs années SEN Assurance Vie, filiale spécialisée dans la couverture des risques liés à la vie, la prévoyance et l'épargne. Sous sa responsabilité, l'entreprise a consolidé sa présence sur le marché sénégalais, dans un contexte marqué par une concurrence accrue et par les défis de l'inclusion financière. Son expérience dans la gestion et son implication dans différents cadres professionnels régionaux lui permettent aujourd'hui de briguer une responsabilité continentale.

Fort de 36 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance, Mamadou Faye a occupé des postes variés, allant de l'assistanat au secrétariat général de la Fédération Sénégalaise des Sociétés d'Assurances, jusqu'à des responsabilités de direction générale en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Ingénieur-statisticien de formation, il a complété son parcours par un DESS à l'Institut International des Assurances de Yaoundé et par des formations en actuariat et finances à l'ENSAE de Paris.

Au cours de sa carrière, M. Faye a contribué à l'assainissement du secteur, au renforcement du professionnalisme et à la formation de cadres dans plusieurs pays africains. Il a été Commissaire Contrôleur de la CIMA au Gabon pendant dix ans, puis Directeur Général de filiales d'assurance IARD et vie dans des groupes interafricains. Depuis treize ans, il dirige SEN Assurance Vie, société bâtie en partenariat public-privé, et a été élu, à l'unanimité, Vice-Président de la FANAF lors de l'assemblée générale de 2020 à Libreville, contribuant à l'amélioration continue de la fédération.

Depuis son Cayor natal, son parcours reflète une expérience transafricaine solide, combinant expertise technique, gestion opérationnelle et engagement institutionnel, ce qui sous-tend aujourd'hui sa candidature à la présidence de la FANAF.

Enjeux et vision pour la FANAF

La candidature de Mamadou Faye intervient à un moment stratégique pour le secteur africain de l'assurance, confronté à de multiples défis qui sont également des priorités : élargir la couverture, renforcer la confiance du public et l'inclusion financière, renforcer la digitalisation, harmoniser les réglementations au sein des marchés régionaux, et améliorer la gouvernance et la transparence. Fort de son expérience transafricaine, il entend poursuivre et consolider les chantiers engagés par les précédents bureaux de la FANAF, tout en adaptant l'organisation aux dynamiques économiques et sociales du continent. Il en est du processus de révision du traité CIMA et ses annexes en cours, auquel il participe activement.

Dans ses convictions figurent des aspirations à plus de souveraineté, la découverte d'un potentiel de ressources intéressant les partenaires étrangers, la prise de conscience et la mise en œuvre d'actions transnationales d'intégration, et des problèmes de gouvernance culminant sous forme d'atteintes graves à la sécurité.

Quant à sa vision, elle repose sur une coopération étroite entre les compagnies d'assurances et les régulateurs, afin de développer des marchés plus solides et résilients, tout en favorisant l'innovation, la formation des cadres et l'inclusion du secteur informel. Selon lui, la FANAF doit continuer à jouer un rôle moteur pour positionner l'assurance comme un levier de développement économique et social, capable de répondre aux besoins des populations et de soutenir la croissance des entreprises africaines.

Des relations qui auront pour objectif de faire adopter une stratégie consolidant la place de l'assurance privée dans un environnement confié, en matière d'assurance sociale dans le secteur formel, à des institutions de prévoyance sociale et dans le secteur informel, à des mutuelles non régies par le code CIMA. Une approche qui, selon lui, permettra que la concurrence interne entre les diverses formes d'assurance légale, pour la couverture des mêmes risques, soit arbitrée et égalisée, notamment en matière de santé ou de retraite complémentaire.

Une institution stratégique pour l'Afrique

Créée en 1976, la FANAF fédère aujourd'hui plus de 200 compagnies d'assurances et de réassurances réparties dans 27 pays. Elle constitue la principale plateforme de réflexion et de décision du secteur, qu'il s'agisse de régulation, d'intégration régionale ou de formation professionnelle. Son président joue donc un rôle clé dans l'orientation stratégique de l'industrie.

Pour M. Faye, c'est l'occasion de mettre son expérience au service d'une institution panafricaine et de contribuer à repositionner l'assurance comme un levier de développement.

Fort de cette conviction, il ambitionne de travailler avec toutes les parties prenantes à écrire ces premières pages du deuxième demi-siècle de la FANAF, pour tâcher de rendre ce nouveau chapitre aussi passionnant et remarquable que fut celui des cinquante ans qui ont précédé.