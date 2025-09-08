Afrique de l'Ouest: Vers un partenariat entre le Grand Théâtre de Dakar et le Palais de la Culture d'Abidjan pour la mobilité des artistes

7 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le Palais de la Culture Bernard Dadié d'Abidjan travaille à nouer un partenariat avec le Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Rose afin faciliter la mobilité des artistes des deux pays, a-t-on appris, samedi, auprès de son directeur.

"Avec le Grand Théâtre, nous envisageons de faire un partenariat pour que nous ayons des échanges réguliers, une collaboration suivie (...). Il nous appartient de prendre des initiatives, de faire en sorte que le Grand théâtre de Dakar et le Palais de la culture d'Abidjan collaborent", a dit le producteur et manager, Koné Dodo, présent à Dakar pour faire la connaissance de la chanteuse ivoirienne Aïcha Traoré.

Le manager estime que le test de ce partenariat dont le contenu est au stade de réflexion sera le concert qui pourrait avoir lieu au Grand théâtre en février 2026. Ce spectacle prévoit de mettre en scène les artistes ivoiriennes Aïcha Traoré, Soukeina la fille de Alpha Blondy et la Sénégalaise Chadia.

Selon lui, ce partenariat permettra d'avoir des coproductions et de participer au développement des artistes.

"Il y aura une collaboration ici et là-bas. On va faire de la promotion. Il y a de grands artistes sénégalais, il y a beaucoup d'artistes sénégalais en Côte d'Ivoire", a t-il dit, espérant que ce partenariat sera signé bientôt.

Serigne Fall Guèye, Directeur du Grand Théâtre, se dit "ravi" de ce partenariat en gestation

"Le Grand Théâtre aussi a pour mission de participer à la circulation des artistes, à la promotion des arts. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment le prolongement du Sénégal. Nous sommes ravis d'avoir ce partenariat. Vous pouvez compter sur nous. Dites-vous que le personnel du Grand Théâtre deviendra le personnel du Palais de la culture", a réagi Serigne Fall Guèye.

