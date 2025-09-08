Soudan: Le Haut Comité examine les rapports et formule des recommandations pour le retour des citoyens à Khartoum

7 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Haut Comité pour la préparation du retour des citoyens à Khartoum a tenu sa réunion , présidée par le lieutenant-général Ibrahim Gabir, membre du Conseil de souveraineté de transition (CST), en présence des ministres de la Défense, de l'Intérieur, de l'Énergie et du Pétrole, ainsi que du Wali de l'État de Khartoum.

Les participants à la réunion ont examiné les rapports du Comité de l'eau, soulignant que dix des treize stations du Nil sont opérationnelles, celles de Buri et Tuti étant en attente, et que la stabilisation du réseau électrique est en cours à la station de Shajara.

Le comité a également discuté de l'entretien des ponts et des routes, notamment de l'évaluation des dommages aux ponts de Shambat et Halfaia, et de la nécessité de sécuriser le bitume pour la réhabilitation des routes.

Jabir a préconisé l'utilisation de ponts alternatifs jusqu'à la fin des réparations.

La réunion a également examiné les rapports des commissions des médias, de la jeunesse et des sports, ainsi que du contrôle de la sécurité et du maintien de l'autorité de l'État, et a émis des directives à mettre en oeuvre au cours du mois en cours.

