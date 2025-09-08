Afrique du Sud: La situation s'améliore sur le front des coupures d'électricité

L'Afrique du Sud est-elle en train d'en finir avec les délestages ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais la compagnie sud-africaine d'électricité, le géant public Eskom, se dit optimiste pour l'été austral qui approche. Son patron a assuré vendredi 5 septembre qu'il ne s'attendait pas à devoir planifier des délestages cette saison. Les coupures de courant massives et répétées ont battu des records ces dernières années et pénalisent la croissance du pays depuis près d'une décennie.

En Afrique du Sud, Eskom a redressé ses capacités de production d'électricité, suffisamment pour faire face à la demande cet été, assure son patron Dan Marokane. La compagnie publique a remis en service plusieurs centrales clé cette année. Elle prévoit aussi de remplacer progressivement une partie de ses unités vieillissantes par des énergies moins polluantes. Car aujourd'hui, près de 80% de l'électricité produite en Afrique du Sud provient encore du charbon.

Après des coupures d'électricité qui avaient atteint des niveaux record en 2023, la situation s'est améliorée progressivement l'an dernier. Et cela, même si ces coupures localisées persistent et touchent davantage les quartiers les plus pauvres que le reste des habitants du pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une amélioration observée, notamment grâce à la réparation de plusieurs centrales et à un plan anti-corruption chez Eskom. Le départ de certains clients, excédés par les coupures à répétition, a aussi aidé à faire baisser la demande. La plupart d'entre eux se sont tournés vers l'énergie solaire.

Mais la compagnie pourrait continuer de perdre des clients dans les mois à venir, car les factures d'électricité ont bondi ces derniers mois et les prix vont encore augmenter de 9% à partir du 1eᣴ avril de l'an prochain.