Guinée: Distribution des cartes d'électeurs en vue du référendum constitutionnel du 21 septembre

En Guinée, alors que le 21 septembre, date du référendum constitutionnel, se rapproche, les autorités ont commencé samedi 6 septembre la distribution des cartes d'électeurs. Chaque Guinéen inscrit sur la liste électorale doit se rendre dans son quartier, là où il s'est fait recenser, pour retirer sa carte, obligatoire pour prendre part au scrutin.

Dans la capitale de la Guinée, Conakry, à l'abri de l'abondante pluie, dans le quartier de Dixinn-Mosquée, une dizaine de personnes sont venues retirer leurs cartes d'électeurs. Le personnel municipal vérifie l'identité des demandeurs, découpe les cartes et les distribue. Mamadou est venu chercher la sienne, et a déjà hâte de prendre part au vote du 21 septembre. « Je suis venu ici pour récupérer ma carte d'électeur. Je suis venu le premier jour de la distribution parce que c'est important pour moi d'aller voter au référendum. Je vais voter oui, je soutiens le projet de nouvelle constitution et je veux la stabilité dans le pays. Voter est un devoir. Parce que je suis Guinéen, je dois faire entendre ma voix ».

Au grand marché de Madina, Souleymane, un commerçant d'une cinquantaine d'années, indique qu'il ira lui aussi chercher sa carte ces prochains jours. Pour autant, il ne compte pas prendre part au vote. « Je suis les consignes des Forces vives, le rassemblement de l'opposition, je vais boycotter le référendum. Pour moi, le vote, c'est un droit constitutionnel. Mais aller voter à ce référendum, je pense que c'est inutile. Parce que même si le "Non" l'emporte, les autorités feront ce qu'elles veulent. Ils avaient promis de rendre le pouvoir, mais ils ne l'ont pas fait. Ils veulent gouverner maintenant eux-mêmes, parce que le pouvoir est doux ».

Les électeurs ont jusqu'au jour du vote, le 21 septembre, pour retirer leur carte. Pour cela, il faut présenter une pièce d'identité et le récépissé du recensement.

