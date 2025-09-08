Cote d'Ivoire: Ruée sur les fournitures scolaires pour la rentrée du 8 septembre

En Côte d'Ivoire, près de 9 millions d'élèves reprennent ce lundi 8 septembre le chemin des classes après trois mois de vacances. Neuf mois de cours les attendent, rythmés par les examens. Ce dimanche 7 septembre, c'était l'effervescence des derniers préparatifs. Dans les marchés, parents et élèves se pressaient pour acheter fournitures et manuels.

En Côte d'Ivoire, ce dimanche 7 septembre était une veille de rentrée chargée pour les commerçants. Dans un supermarché d'Adjamé, André, un des gérants, tente d'organiser ses équipes afin de faire face à l'affluence. « Nous sommes vraiment débordés à cause des clients. Ils viennent en nombre. On casse les prix, on fait 50% de réduction sur les sacs, les cahiers ».

Malgré ces rabais, la facture reste salée. Rachel, mère de cinq enfants, sort du magasin avec amertume. « J'ai pris cinq cahiers pour 7 500 francs. Et ce n'est que pour une seule matière. Imaginez avec les cinq enfants, c'est très difficile ».

Autre inquiétude pour les parents : les changements fréquents de manuels comme le souligne Sylvain. « Auparavant le petit frère pouvait utiliser les documents de son grand frère. Et ça faisait vraiment des économies pour la famille. Mais si tu as quatre, cinq enfants et que tu dois mettre 300 000 francs CFA, soit plus de 450 euros, dans les livres, c'est lourd ».

Au ministère de l'Éducation nationale, on se veut rassurant. Un manuel ne doit pas être remplacé chaque année, comme l'explique Adama Coulibaly inspecteur général. « Lorsque des choix sont opérés par les conseils d'enseignement, ces choix restent valables pendant au moins quatre ans avant tout autre changement. Et s'il y a de la résistance, ils peuvent saisir les inspections de l'enseignement préscolaire et primaire ».

Parmi les nouveautés de cette rentrée : l'intégration systématique d'une classe de pré-primaire dans chaque nouvelle école construite pour élargir l'accès au préscolaire.