Afrique: Mondial 2026 - «Nous n'avons pas peur», à Kinshasa, les Congolais veulent « maîtriser » le Sénégal

RDC-Sénégal, c'est le choc au sommet des éliminatoires du Mondial 2026 dans le groupe B. Un match très attendu à Kinshasa après le nul (1-1) de l'aller à Dakar. L'enjeu, c'est la première place de ce groupe qu'occupent actuellement les Léopards de la RDC avec un petit point d'avance sur les Lions de la Teranga. À Kinshasa, la tension monte, les avis sont partagés sur l'issue du match et personne ne veut rater ce rendez-vous.

À 24h de la rencontre RDC-Sénégal, avoir le billet de ce tant attendu match relève d'un parcours de combattant. Malgré tout, Teddy a pu décrocher le précieux sésame. « J'ai obtenu difficilement le billet de ce match. Les billets se vendent, mais il y a beaucoup de gens qui veulent les avoir. Je demande à Dieu que nous battions le Sénégal comme nous avons battu le Soudan. Mais je demande au coach de commencer avec la même équipe que face au Soudan du Sud. »

Fort de ses 22 matchs sans défaite, série en cours, le Sénégal de Sadio Mané est attendu de pied ferme pour ce match considéré comme la finale du groupe B. « Le Sénégal a aussi des bons joueurs comme Sadio Mané, mais nous allons gagner », souhaite un supporter.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après la large victoire de la RDC 4-1 à Djouba contre le Sud-Soudan, les supporters des Léopards sont confiants. Paul affirme que le Sénégal est « maîtrisable », expression à la mode à Kinshasa. « Le système de jeu que j'ai vu montre que nous avons des joueurs professionnels qui peuvent rivaliser avec toutes les équipes. Nous n'avons pas peur, ils sont maîtrisables, nous allons les maîtriser au stade des Martyrs. »

La victoire sera bienvenue pour tenir les Lions de la Teranga à quatre points et se rapprocher de plus en plus de l'objectif de la qualification au Mondial américain. C'est ce que souhaitent les nombreux Congolais qui veulent revoir, comme en 1974, les Léopards à la prochaine Coupe du monde.