Maroc: SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan inaugure à Rabat le stade 'Prince Moulay Abdellah' après sa reconstruction

Sur Ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a procédé, jeudi à Rabat, à l'inauguration du stade "Prince Moulay Abdellah", après des travaux de reconstruction ayant permis de mettre cette prestigieuse infrastructure sportive en conformité avec les normes FIFA 2030.

Le nouveau stade, dont la reconstruction intervient en exécution des Hautes Directives Royales visant à doter le Royaume d'infrastructures sportives de qualité en perspective des prochaines échéances internationales, notamment la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030, a été conçu pour répondre aux exigences des compétitions sportives de haut niveau.

Véritable joyau architectural, ce stade, caractérisé par sa modernité, sa durabilité et sa connectivité, a été réalisé par des compétences marocaines conformément aux meilleurs standards internationaux en la matière.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A son arrivée au stade "Prince Moulay Abdellah", SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a passé en revue une section de la Garde Royale qui rendait les honneurs avant d'être salué par le ministre de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, le ministre délégué auprès de la ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget, Président de la Fédération Royale Marocaine de Football, le Wali de la Région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la Préfecture de Rabat, le Président du Conseil Régional et les représentants de l'autorité civile de la Wilaya.

Son Altesse Royale le Prince Héritier a également été salué par le directeur de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, la directrice régionale de la Santé et de la Protection Sociale, le directeur général de la Société générale des Travaux du Maroc et la directrice générale de l'Agence nationale des équipements publics, ainsi que par les architectes du projet.