Maroc: Un pays en liesse, un rêve qui se prolonge

La qualification bien méritée du Maroc pour la Coupe du monde 2026, après sa victoire, vendredi soir, contre le Niger (5-0) dans un match comptant pour les qualifications africaines, a déclenché une vague de grande joie et de liesse à travers toutes les régions du Royaume.

De Casablanca à Fès, en passant par Rabat, Marrakech, Tanger, Oujda, Agadir, Dakhla ou Laâyoune, les Marocains ont célébré, dans une ambiance de fête et de communion, cette nouvelle performance des Lions de l'Atlas. À Rabat, des centaines de supporters se sont rassemblés spontanément jusqu'à tard dans la nuit, pour exprimer leur joie et fierté suite à cette qualification, en brandissant le drapeau national et en portant le maillot des Lions de l'Atlas, sans oublier les habituelles salves de klaxons.

Peu auparavant, dans des cafés bondés, les regards étaient rivés sur les écrans, mêlant tension et excitation avant l'explosion de joie au coup de sifflet final de la rencontre disputée au Stade Prince Moulay Abdellah, un véritable joyau architectural, caractérisé par sa modernité, sa durabilité et sa connectivité.

«C'est une fierté immense. Nos Lions continuent de nous faire rêver après leur qualification à la prochaine édition de la Coupe du monde suite à un match exceptionnel contre le Niger», a confié à la MAP, Abdellah, un jeune supporter à la sortie du stade, tout en se disant impressionné par l'ambiance et l'aspect organisationnel de cette rencontre.

Pour Mounir, venu de France pour assister au match, la sélection nationale a confirmé son statut de leader en Afrique en se qualifiant haut la main au Mondial 2026, assurant, lui aussi, que le nouveau stade Prince Moulay Abdellah n'a rien à envier aux meilleurs stades européens et mondiaux.

Pour d'autres supporters, cette qualification ne se résume pas seulement à une simple performance sportive, mais elle incarne aussi la continuité d'un projet ambitieux porté par la vision Royale éclairée faisant du sport en général et du football en particulier un véritable levier de développement au Maroc.

«Voir le drapeau national flotter dans les plus grands stades du monde constitue une source de fierté pour tous les Marocains», a assuré, pour sa part, Othman, un ingénieur d'Etat qui n'a pas manqué de saluer le travail colossal de l'ensemble des intervenants pour réussir l'organisation de la rencontre contre le Niger.

Cette qualification bien méritée des coéquipiers d'Achraf Hakimi survient à un moment tout particulier pour le Royaume qui s'apprête à accueillir la CAN 2025. Elle vient également confirmer la place de choix qu'occupe désormais le Maroc dans le paysage footballistique continental, régional et international, à la faveur d'infrastructures sportives de haut niveau et d'une stratégie très ambitieuse et bien réfléchie.

Dans l'attente du tirage au sort du Mondial et des adversaires qui auront à croiser le fer avec les Lions de l'Atlas, les Marocains, eux, continueront de savourer ce pur moment de bonheur collectif.