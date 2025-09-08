Maroc: Les ministres arabes des Affaires étrangères saluent les efforts soutenus de SM le Roi pour la défense d'Al-Qods

Les ministres arabes des Affaires étrangères ont réitéré, lors de la 164e session du Conseil de la Ligue arabe tenue jeudi au Caire, leur soutien au rôle du Comité Al-Qods, présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, saluant les efforts déployés par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Dans une résolution relative aux "développements et violations israéliennes à Al-Qods occupée", les membres du Comité ministériel arabe chargé de l'action internationale face aux mesures israéliennes illégales à Al-Qods ont salué, à l'occasion de la 10e réunion, tenue en marge des travaux de la session, les efforts soutenus de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour la défense de la Ville Sainte.

De même, ils se sont félicités des projets réalisés par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, sous la supervision du Souverain, pour l'ancrage des Maqdessis sur leur terre et le soutien à leur résilience.

D'autre part, le rapport intersession (163e - 164e) du Secrétaire général a mis en avant l'aide humanitaire et médicale d'urgence envoyée sur Ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 30 juillet 2025, en faveur de la population de la bande de Gaza.

Les ministres arabes des Affaires étrangères ont salué également le rôle du Royaume du Maroc, sous la Sage Conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le soutien aux causes arabes et à l'action arabe commune.

A cet égard, les ministres arabes des Affaires étrangères ont accueilli favorablement les décisions de "La 5ème réunion de l'Alliance globale pour la mise en oeuvre de la solution à deux Etats", tenue le 20 mai dernier à Rabat, à l'initiative conjointe du Royaume du Maroc et du Royaume des Pays-Bas.

Dans sa résolution relative aux "développements de la situation en Libye", le Conseil a réaffirmé son soutien à la mission des nations unies en Libye dans le cadre du mandat qui lui a été confié conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, en vue de favoriser un règlement politique global, sur la base de l'accord politique libyen, signé en 2015 à Skhirat, au Royaume du Maroc.

Dans le même sens, la résolution s'est félicitée, dans la clause portant sur les "relations arabes avec la République populaire de Chine", des décisions de "la 20e réunion de haut niveau du Forum de coopération sino-arabe", et "la 9e session du dialogue politique stratégique sino-arabe", tenues à Rabat le 20 et 21 mai 2025.

Les ministres arabes des affaires étrangères ont également salué, dans la résolution relative aux "développements de la situation au Yémen", la contribution du Royaume du Maroc au soutien des programmes de reconstruction dans la République du Yémen.