Tunisie: Ecologie - Plus de 280 actions de protestation enregistrées durant le 1er trimestre 2025

Tunis — Quelque 280 actions de protestations à caractère écologique ont été enregistrées en Tunisie au cours du premier semestre 2025, selon un rapport du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) paru fin Août dernier .

La plupart de ces actions avaient un caractère local, dont 120 actions de protestation contre l'interruption de l'alimentation en eau potable. Elles ont eu lieu dans 20 gouvernorats.

Les autres mouvements ont revendiqué l'approvisionnement en eau d'irrigation (32%) notamment un sit-in à Tozeur et le droit un environnement sain (20%) notamment la collecte des ordures, la lutte contre les décharges anarchiques et contre la pollution maritime à Monastir. Des appels à la lutte contre le charançon rouge et les sauterelles à Kasserine ont été en outre lancés.

Environ 61%des actions ont pris une forme numérique contre 39% des mouvements organisés sur le terrain.