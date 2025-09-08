Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Les Comores se relancent en dominant la Centrafrique

Vainqueurs de la Centrafrique (2-0), les Comores ne lâchent pas l'affaire dans le groupe I. Avant les autres rencontres du groupe, les Coelacanthes reviennent à un point derrière le leader, le Ghana qui joue lundi face au Mali.

L'équipe des Comores continue de bien jouer son rôle de poil à gratter dans la poule I des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en Afrique. Dans un groupe dans lequel les favoris attendus se nomment Ghana, Mali, voire Madagascar, l'équipe comorienne continue d'étonner avec une deuxième place au classement. Les hommes de Stefano Cusin ont décroché leur cinquième victoire dans ces qualifications en s'imposant 2-0 sur la pelouse de la Centrafrique qui accueillait à Meknès (Maroc).

Bousculés en début de match, les Comoriens ont été sauvés par les parades de leur gardien Yannick Pandor. Les Centrafricains ont même eu plus de tirs que leurs adversaires dans cette partie, mais l'efficacité était du côté des Comores.

Youssouf M'Changama ouvre ainsi le score quasiment sur le premier tir cadré de son équipe, profitant d'une remise de Myziane Maolida à l'entrée de la surface de réparation (20e).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans une partie enlevée où aucune équipe n'a fermé le jeu, les Comoriens ont été plus réalistes et c'est logiquement que Maolida double la mise juste avant la mi-temps (39e).

L'essentiel est fait ; les Comores restent toujours dans la course et gardent encore toutes leurs chances de décrocher une qualification historique.