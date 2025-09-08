Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Ces quatre pays africains peuvent se qualifier après la 8e journée

Le Maroc est devenu depuis vendredi la première nation africaine qualifiée pour la Coupe du monde 2026. Pour la huitième journée des éliminatoires, entamée ce dimanche 7 septembre, jusqu'à mardi, ses voisines maghrébines, la Tunisie et l'Algérie, peuvent l'imiter. Mais aussi l'Afrique du Sud qui éliminerait le Nigeria de la course.

La Tunisie sera la première équipe à s'étalonner ce lundi et l'histoire pourrait se répéter face à la Guinée équatoriale. En 2022, en effet, les deux équipes partageaient la même poule, et les Tunisiens étaient sortis vainqueurs du groupe avant de se qualifier en barrages pour le mondial qatarien. À deux journées de fin des éliminatoires, les Aigles de Carthage peuvent assurer leur présence en Amérique s'ils s'imposent sur la pelouse du Nzalang nacional ce lundi à partir de 13h TU dans le groupe H.

Mais les hommes de Sami Trabelsi ont tout à redouter de ce déplacement à Malabo où ils ont été battus les deux dernières fois, 1-0. S'ils ne s'imposent pas devant les Équato-guinéens, les Tunisiens pourraient sans souci valider leur septième qualification au Mondial en octobre lors de la 9e journée en accueillant Sao Tomé-et-Principe, lanterne rouge de la poule : zéro victoire, zéro match nul, 17 buts encaissés contre quatre marqués...

Pour l'Algérie, la tâche s'annonce plus ardue avec un déplacement au Maroc, à Casablanca, face à la Guinée ce lundi (16h TU). Même si le Syli, 4e, n'a qu'une infime chance de se qualifier, elle possède assez de talents et d'amour-propre pour contrarier les Algériens. S'ils gagnent sur la pelouse du stade Mohamed V, et que ni l'Ouganda, ni le Mozambique ne s'imposent face à la Somalie et le Botswana, les Fennecs seront qualifiés.

En réalité, avec sa différence de buts favorable (+12 contre +3 pour l'Ouganda et -5 pour le Mozambique), l'Algérie aura un pied et quatre orteils en Amérique en cas de succès devant la Guinée. En cas de défaite, Riyad Mahrez et compagnie auront l'opportunité de composter leur billet en octobre devant la Somalie ou l'Ouganda. Le retour à la Coupe du monde, après avoir manqué celles de 2018 et 2022, n'est plus qu'une question de temps.

De son côté, l'Égypte n'aura besoin de personne pour se qualifier en cas de victoire sur la pelouse du Burkina Faso, deuxième de la poule A, à 5 points derrière les Pharaons. Les amis de Mohamed Salah devront se méfier des Étalons qui vont retrouver leur stade du 4-Août, à Ouagadougou, après quatre ans d'exil pour cause d'enceinte pas aux normes. Ce sera la dernière chance pour le Burkina de croire encore à un miracle pour la qualification, alors que l'Égypte peut se permettre de bruler encore un joker.

En cas de défaite ou de match nul, les Pharaons auront toujours l'opportunité de prendre les trois points qui leur manqueraient en octobre face à Djibouti ou à la Guinée-Bissau...

Enfin, l'Afrique du Sud va avoir l'opportunité de retrouver la Coupe du monde, quinze ans après l'avoir organisée, en 2010, en accueillant le Nigeria mardi (16h TU). Les Bafana Bafana, premiers du groupe C avec 16 points, doivent gagner face aux Super eagles (3e, 10 points) et espérer que le Bénin (2e, 11 points) n'en fasse pas autant devant le Lesotho (5e, 6 points).

Sinon, il faudra se rattraper lors des deux dernières journées en se déplaçant au Zimbabwe et en accueillant le Rwanda.