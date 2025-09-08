Maroc: Bourse - Le MASI gagne 0,17% du 1er au 4 septembre

7 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Le MASI, indice phare de la Bourse de Casablanca, a progressé de 0,17% à 20.088,15 points (pts) durant la période du 1er au 04 septembre.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s'est bonifié de 1,77% à 1.962,85 pts.

En revanche, le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a cédé 0,01% à 1.644,15 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publié par Moody's ESG Solutions, a perdu 0,03% à 1.369,89 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices "Société de financement et autres activités financières" (+6,71%), "Participation et promotion immobilières" (+5,98%) et "Transport" (+5,8%) ont réalisé les meilleures performances, rapporte la MAP.

A l'opposé, les secteurs "Agroalimentaire/production" (-2,47%), "Bâtiment et matériaux de construction" (-1,66%) et "Electricité" (-1,56%) ont accusé les plus forts replis.

Les échanges ont dépassé 2,1 milliards de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché central "Actions" et dominés par les transactions sur Addoha (13,95%), Sodep-Marsa Maroc (8,64%) et TGCC (8,6%).

La capitalisation boursière s'est chiffrée à plus de 1.057,6 MMDH.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses ont été affichées par Stokvis Nord Afrique (+19,68% à 130,45 DH), Eqdom (+15,43% à 1.369 DH), Colorado (+11,24% à 99 DH), Zellidja (+10,18% à 270 DH) et Promopharm (+9,75% à 1.430 DH).

En revanche, S2M (-9,41% à 693 DH), Lesieur Cristal (-6,5% à 280,5 DH), M2M Group (-5,66% à 508 DH), LafargeHolcim Maroc (-4,38% à 2.050 DH) et Rebab Company (-3,77% à 102 DH) ont enregistré les plus fortes baisses.

