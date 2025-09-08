Togo: Un nouveau gouvernement en gestation

8 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Le quotidien Togo Matin, paru lundi, exprime son impatience quant à la formation de la nouvelle équipe gouvernementale.

Pour le journal, la nomination récente d'un secrétaire général du gouvernement constitue un premier signal annonciateur. Cette fonction stratégique, désormais occupée par Stanislas Baba, est considérée comme l'un des rouages essentiels de la nouvelle architecture institutionnelle.

Le Togo s'est en effet doté d'une nouvelle Constitution, adoptée le 6 mai 2024, qui consacre un changement majeur : l'exécutif est désormais dirigé par le président du Conseil.

Dans ce contexte, la désignation des nouveaux ministres apparaît comme une étape décisive pour traduire dans les faits la réforme constitutionnelle et impulser une nouvelle dynamique à l'action gouvernementale.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.