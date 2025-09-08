C'est un litige vieux de vingt ans qui pèse toujours sur les relations entre la Guinée et la Sierra Leone : l'occupation du village frontalier de Yenga par l'armée guinéenne. La semaine dernière, le 29 août, la Cédéao, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a dépêché pour la première fois une mission technique sur place, mais sans pouvoir de décision. Et désormais, le dossier se joue aussi sur le terrain diplomatique entre Julius Maada Bio, le président sierra-léonais et nouveau chef de la Cédéao, et le médiateur officiel Umaro Sissico Embaló, président de Guinée-Bissau.

En avril, Conakry avait demandé du temps pour régler le différend autour de Yenga, mais rien n'a bougé, au contraire. La Guinée a même fermé sa frontière avec la Sierra Leone. Le pays justifie toujours sa présence militaire par des raisons de sécurité, héritées de la guerre civile à Freetown.

Pour le président sierra-léonais Julius Maada Bio, qui cumule désormais sa présidence nationale et celle de l'organisation régionale de la Cédéao, il faut relancer le dialogue. En août, il appelait à « une solution pacifique et diplomatique », rappelant que la Guinée et la Sierra Leone « restent des frères ».

Face à lui, le médiateur officiel Umaro Sissoco Embaló, président bissau-guinéen, estime que « quelles que soient les circonstances, les troupes guinéennes doivent se retirer ». Mais selon l'analyste Alex Vines, directeur Afrique à l'ECFR, le Conseil européen pour les relations internationales, Umaro Sissoco Embaló profite aussi de ce rôle pour soigner son image régionale avant une élection incertaine, ce qui risque d'alimenter une rivalité avec Julius Maada Bio.

Et au-delà de ce duel diplomatique, l'analyste Rui Jorge Semedo souligne l'importance stratégique de Yenga, « potentiellement riche en terres agricoles ». Un territoire minuscule, mais symbole d'un contentieux jamais réglé.