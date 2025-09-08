Nigeria: Le groupe Boko Haram soupçonné d'un nouveau massacre dans l'Etat de Borno

L'horreur pour les habitants du village de Dar El Jamal dans l'État de Borno, au nord-est du Nigeria. Vendredi 5 septembre, des hommes armés ont envahi cette localité proche de la frontière avec le Cameroun. Le bilan provisoire fait état d'une soixantaine de personnes tuées. Le Gouverneur de l'État de Borno, Babagana Zulum, s'est déplacé ce 6 septembre sur place pour mesurer l'étendue des dégâts et surtout parler avec les autorités locales et des habitants. Cette attaque meurtrière et de masse n'a été pas revendiqué. Mais le mode opératoire est similaire à celui des différentes factions de Boko Haram et de l'ISWAP, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest.

Grâce aux renforts d'unités basées dans les importantes garnisons de Bama et de Banki, l'armée nigériane a repris le contrôle de la zone de Dar El Jamal, dans l'État de Borno, au nord-est du Nigeria. Elle aurait neutralisé une trentaine de terroristes présumés.

Mais auparavant, des soldats présents à proximité de ce village n'ont pas pu endiguer cette attaque de masse du 5 septembre. Selon des témoins, des assaillants armés ont semé le chaos, maison par maison. Plus d'une soixantaine de personnes ont été tuées et plus d'une vingtaine d'autres enlevées. Une trentaine de maisons et aussi de nombreux véhicules ont par ailleurs été incendiés.

Ce raid spectaculaire pourrait être un signal fort. Depuis plusieurs mois, des experts en sécurité pointaient la multiplication d'attaques de faible intensité, essentiellement dans des zones rurales. Dar El Jamal est un village situé à moins 25 kilomètres de Banki, une importante ville commerciale et frontalière avec le Cameroun.

Parmi les victimes, on compte un nombre important d'anciens déplacés ayant longtemps vécu dans des camps. Ces derniers venaient d'être relocalisées à Dar El Jamal, dans le cadre de l'important programme de relogement porté depuis cinq ans par l'État de Borno.