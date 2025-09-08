Congo-Brazzaville: Académie militaire Marien-Ngouabi - Fin de formation de la 29e promotion des élèves officiers d'active

Le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a patronné, le 5 septembre, à Brazzaville la cérémonie de clôture de fin de formation de la 29e promotion des élèves officiers d'active (EOA) de l'Académie militaire Marien-Ngouabi.

Au total 87 élèves officiers d'active dont 11 personnels féminins des pays suivants : la République du Congo (74), le Bénin(2), le Mali (1), le Cameroun (4), la Côte d'Ivoire (2), le Burkina Faso (2) et la République du Togo (2), ont été formés pour le compte de la 29e promotion baptisée colonel Célestin Mokoki.

Le commandant de l'Académie militaire Marien-Ngouabi, après publication des résultats, a déclaré que les prestations scolaires ont été bonnes. Ainsi, outre l'instruction continue, les activités liées à la formation des hommes pendant cette année ont été réalisées à 95%, notamment avec : l'initiation à l'élaboration d'une méthode de décision opérationnelle tactique ; les restitutions des thèmes de réflexion et de culture générale ; le stage commando au centre d'instruction des commandos de Bilolo ; des exercices synthèses sur les différents polygones tactiques ; un raid d'endurance entre les localités d'Etsouali et Gamboma dans le département des Plateaux ; des voyages d'étude dans le département de Pointe-Noire ; le module de secourisme qui a été instauré pour la 1re fois ; les cours de formation rapide et accélérée de conduite ; le stage d'immersion en corps de troupe ; la participation au défilé du 15 août 2025. Et, les moyennes d'admission oscillent entre 13,14 et 14,96/20. Le pourcentage d'admission : 100%.

Ladite cérémonie a été couplée du baptême de passage en deuxième année de formation de la 30e promotion de cette même école militaire. La promotion qui a été baptisée par le ministre de la Défense nationale du nom du général de brigade Joseph Niombella Mamboula compte 67 stagiaires issus des pays suivants : la République du Congo (57), le Cameroun (4), le Burkina Faso (2), la République centrafricaine (2), le Mali(1) et le Niger(1). Les moyennes de passage en deuxième année se situent entre 13,64 et 15,66/20. Pourcentage d'admission : 100%.