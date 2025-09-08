Congo-Brazzaville: La candidature de Firmin Édouard Matoko à l'Unesco portée par l'expérience et la vision

Le ministre de la Communication et des Médias, Porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungalla, a animé le 5 septembre à Brazzaville une conférence de presse consacrée à la candidature du Congo au poste de directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco). En lice, deux personnalités africaines : l'Egyptien Khaled El-Enany et le Congolais Firmin Édouard Matoko.

Le choix final sera connu le 6 octobre par le conseil exécutif de l'organisation, avant la désignation officielle lors de la 43e conférence générale, prévue du 30 octobre au 13 novembre 2025 à Samarcande en Ouzbékistan. D'entrée de jeu, le ministre a tenu à rappeler que cette élection est une compétition loyale. « Les sentiments d'amitié qui nous lient au peuple égyptien ne nous empêchent pas de dire que, quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura gagné », a-t-il déclaré, insistant sur l'esprit de fair-play qui anime la démarche congolaise.

Pour le gouvernement, la candidature de Firmin Édouard Matoko se justifie par un parcours exceptionnel de plus de 35 ans au service de l'Unesco. Haut fonctionnaire international, il a occupé des postes de responsabilité en Afrique, en Amérique latine et au siège à Paris. Représentant à Dakar, Bamako, Quito, Addis-Abeba, puis directeur du département Afrique avant d'être nommé sous-directeur général chargé des relations extérieures et de la priorité Afrique, il incarne une expérience rare. « C'est un fin connaisseur du fonctionnement de l'Unesco, une maison où il a fait toute sa carrière », a souligné Thierry Moungalla.

Dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques et le retrait annoncé des États-Unis, premier contributeur de l'organisation, le profil de Firmin Matoko apparaît comme un atout. Sa capacité à négocier, à dialoguer et à rassembler pourrait offrir à l'Unesco la stabilité et le renouveau dont elle a besoin. Pour le ministre, « le Congo n'a pas seulement fait le choix de soutenir un compatriote, il a jeté son dévolu sur un homme de dialogue, un serviteur des Nations unies et un visionnaire soucieux de l'avenir de l'Unesco ».

La campagne de Firmin Édouard Matoko, menée avec le soutien du président Denis Sassou N'Guesso et du gouvernement, s'est déjà traduite par une tournée internationale. De Lagos à Pretoria, en passant par Djibouti ou Libreville, le candidat a reçu un accueil favorable, en particulier au sein du groupe africain qui représente 13 voix sur les 58 du conseil exécutif.

En conclusion, le Congo appelle à une mobilisation collective autour de cette candidature. Le gouvernement exhorte les médias congolais et africains à accompagner le candidat Firmin Édouard Matoko car, pour lui, il est le candidat d'une Afrique ambitieuse, ouverte et audacieuse. Un homme dont la carrière et la vision s'inscrivent dans la continuité des idéaux de paix, d'éducation, de culture et de coopération internationale qui fondent l'Unesco.