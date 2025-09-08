Tunisie: Intelligence artificielle et emploi - Plus de peur que de mal

Et si l'intelligence artificielle n'était pas une menace pour l'emploi mais une chance? C'est le message qu'a voulu faire passer l'École polytechnique méditerranéenne lors d'une journée dédiée à l'IA et au marché du travail, rassemblant étudiants, formateurs et entreprises.

Dans un contexte mondial marqué par l'avènement de l'intelligence artificielle et un marché de l'emploi qui ne cesse d'évoluer avec de nouvelles exigences et de nouveaux besoins, l'Ecole polytechnique méditerranéenne œuvre à innover et à offrir à ses étudiants toutes les qualifications requises pour une intégration optimale et réussie sur ce marché.

C'est dans ce cadre que ses dirigeants multiplient les rencontres ciblées et axées sur des thématiques d'avenir.

Des rencontres entre étudiants et représentants d'entreprises

Une journée portes ouvertes a été organisées à cet effet samedi 6 septembre dans les locaux de l'université, le but étant de sensibiliser les jeunes bacheliers, mais aussi les jeunes diplômés, désireux d'approfondir leur formation quant aux nouvelles exigences du marché du travail aussi bien en Tunisie qu'à l'international.

La journée a été marquée par une formation sur le thème de l'IA et des rencontres entre étudiants et représentants d'entreprises en vue d'identifier des opportunités de stages et de formations en alternances au profit des jeunes.

Raef Maâli, le formateur de la session en question, est revenu, à cette occasion, sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'employabilité des jeunes. Il a relevé que comme toute nouveauté qu'on a encore du mal à cerner, l'IA suscite la peur du grand public et demeure mal appréhendée aussi bien par les employeurs que par les jeunes chercheurs d'emploi.

«Notre perception de l'IA demeure marquée par la peur», a-t-il noté tout en soulignant que cette peur se justifie par la crainte de voir des emplois supprimés, notamment dans certains secteurs industriels.

«Pourtant l'IA permet, contrairement à ce qu'on pense, de renforcer la productivité donc de créer plus d'unités et plus d'emplois mais dans des spécialités différentes», a-t-il ajouté.

Maâli souligne toutefois qu'il manque toujours un cadre juridique bien déterminé pour organiser ce domaine et dissiper les appréhensions qui l'entourent.

Mondher Bellahah, expert international dans le domaine économique et financier et fondateur de l'université, a insisté pour sa part sur l'importance d'offrir aux jeunes d'aujourd'hui une formation de qualité à la hauteur de leurs ambitions et de leurs aspirations en termes d'emploi.

Un objectif que l'EPM n'a cessé de viser depuis sa création en 2010 à travers des certifications et des accréditations internationales mais aussi grâce à une équipe d'enseignants hautement qualifiés, a-t-il encore souligné.

Bellalah estime, en effet, que la qualité de la formation est la clé de la réussite professionnelle, celle qui prépare des candidats compétitifs et surtout le garant du développement et de la croissance en général.