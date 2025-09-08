Tunisie: Le CAB gagne en amical contre la JSO - Bon pour le moral !

Le staff technique a mis à profit la courte pause pour faire tourner l'effectif...

L'arrivée de Chokri Béjaoui à la tête du CAB a coïncidé avec les événements que l'on sait contre le CA. Autrement dit, une entrée en matière ratée sur tous les plans. Il faut reconnaître que son retour au club qui l'a vu briller par le passé s'est effectué dans la précipitation. Les conditions ne lui étaient pas du tout favorables. Le «cadeau» était tout simplement empoisonné!

Toutefois on ne va pas se lamenter sur un tel sort! On va dire que les déceptions font partie du passé et la mini- trêve est venue à point nommé pour permettre à tout le staff technique de faire en sorte que l'équipe retrouve le plaisir de jouer et se replonge dans la compétition avec les atouts qui sont les siens. Le côté physique étant mis, grosso modo, à niveau, il ne reste plus qu'à évaluer le rendement d'ensemble sur le plan technique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Et pour ce faire, les responsables cabistes ont programmé un match amical, vendredi dernier, contre la JSO au Stade 15-Octobre. Au-delà du score (1-0) en faveur du CAB grâce à un but de Momar Diop Seydi, c'est la participation de pratiquement tous les joueurs à sa disposition qui a retenu l'attention. En effet, Chokri Béjaoui avait besoin, à cette occasion, de faire une large revue d'effectif, une façon de se faire une idée sur sa valeur intrinsèque.

Il a ainsi aligné, en première mi- temps la formation suivante: Maktouf- Guessmi- Azib- Allala- Bougatfa- Dridi- Aymen Amri- Cissoko- Fellahi- Ayendi- Momar Diop. Puis en deuxième période, on a vu incorporer en cours de jeu tout en gardant Allala et Amri: Hanzouli- Ben Othmane- Doukali- Gueblia- Allala- Mehri- Aymen Amri- Mideni- Khlifi- Meddahi- Berrima.

Timi absent!

A la lumière de la prestation des uns et des autres au cours de ce test qui a connu une première période plus disputée que la seconde, le staff technique décidera à tête reposée du groupe qui effectuera le déplacement jeudi prochain à Ben Guerdane pour y affronter l'USBG pour le compte de la cinquième journée.

L'attaquant cabiste Wahid Timi, dont on a dit beaucoup de bien en début de saison, s'est vu écarter de l'équipe par le coach pour s'être absenté des entraînements selon une source proche du club. Le comité directeur devra donc prendre, les prochains jours, les mesures adéquates à l'encontre dudit joueur. On ne badine pas avec la discipline!

Zied Laâroussi adjoint...

L'ex-attaquant du CAB, Zied Laâroussi, surnommé «El Chabbah» par Mokhtar Tlili, retrouve le poste d'entraîneur- adjoint qu'il a quitté il n'y a pas longtemps. Avec l'expérience acquise lors de ces deux passages au même poste, il apportera certainement un plus au staff technique.

Deux Sénégalais au Stade 15-Octobre

Les responsables lorgnent toujours vers l'école sénégalaise qui procure en permanence des joueurs au CAB qui réussissent. A l'occasion du match contre la JSO, vendredi dernier, deux Sénégalais étaient présents au Stade 15-Octobre. Il s'agit d'un attaquant et d'un pivot, selon notre source qui s'apprêtent à passer le test d'usage pour un éventuel recrutement. Deux autres compatriotes à eux sont attendus dans les heures qui viennent pour le même test. Espérons que le choix sera judicieux.