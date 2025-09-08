Tunisie: 69e anniversaire de la création de la Garde nationale - Nouri rend hommage aux forces sécuritaires et aux diplômés

Lors d'une allocution prononcée, à cette occasion, le ministre de l'Intérieur a souligné que la Tunisie célèbre avec fierté et honneur le 69e anniversaire de la création de la Garde nationale. Une occasion, a-t-il dit, de rendre hommage aux sacrifices consentis par les membres de ce corps pour assurer la sécurité et la paix dans le pays.

Le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a présidé, vendredi après-midi, à l'École nationale de la Garde nationale de Bir Bouregba, dans le gouvernorat de Nabeul, la commémoration du 69e anniversaire de la création de la Garde nationale. Il a également remis des diplômes aux élèves de la 75e promotion des sous-officiers, dont 100 caporaux relevant de la brigade de la Garde municipale.

La création de cette brigade spécialisée intervient dans le droit fil de la mise en oeuvre de la décision du Président de la République tendant à investir ce nouveau corps de la mission d'épauler le travail des agents de contrôle économique du ministère du Commerce et de contribuer à la préservation de la sécurité alimentaire et à la lutte contre la spéculation et le monopole.

Ce corps est investi également de la mission de contrôler les constructions anarchiques et de veiller à protéger l'environnement contre les incivilités.

Le ministre a, en outre, salué les efforts déployés par les unités sécuritaires et militaires, ainsi que l'esprit de coopération, d'harmonie et de complémentarité dont elles font preuve dans l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.

Nouri a appelé les diplômés de la 75e promotion des sous-officiers de la Garde nationale à faire preuve de sérieux, de responsabilité et d'abnégation au service de la patrie, de la protection des citoyens et le respect de la loi.

«Les défis sécuritaires auxquels notre pays fait face, dans un contexte de mutations régionales et internationales, interpelle un surcroît de vigilance, de persévérance et d'abnégation», s'est adressé le ministre aux membres de la 75e promotion.

«La protection des personnes et des biens ainsi que l'amélioration de la qualité des services administratifs fournis aux citoyens sont au coeur de l'action sécuritaire et constituent l'essence même de l'instauration de la sécurité et de la stabilité», a-t-il encore renchéri.