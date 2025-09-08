Tunisie: Gafsa - Une caravane médicale militaire pluridisciplinaire au service des habitants de Belkhir

7 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Une caravane médicale militaire pluridisciplinaire est arrivée dimanche dans la délégation de Belkhir, dans le gouvernorat de Gafsa. Organisée par le ministère de la Défense nationale en partenariat avec la direction régionale de la Santé, cette initiative vise à rapprocher les services de santé des citoyens vivant dans les zones intérieures et reculées.

Le colonel médecin Kahia, directeur de l'appui sanitaire à la Direction générale de la santé militaire, a précisé que 35 cadres médicaux et paramédicaux militaires, en collaboration avec 10 professionnels du secteur public, assureront les consultations dans 13 spécialités, dont l'endocrinologie, la cardiologie, l'ophtalmologie, la pédiatrie, l'orthopédie et la rhumatologie, la dermatologie, la gynécologie-obstétrique et la médecine dentaire. Des échographies seront également réalisées.

Environ 850 citoyens devraient bénéficier des services de cette caravane, qui fournira aussi les médicaments nécessaires, a ajouté le colonel Kahia.

Une séance de travail a été tenue en août dernier au siège du gouvernorat, réunissant les différentes parties prenantes, afin de préparer et garantir le succès de cette initiative.

