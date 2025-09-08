Tunisie: Le quartier consulaire du Tunis ottoman au centre d'une conférence à l'IRMC

L'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) abritera, jeudi 11 septembre à 17h30, une conférence autour du dernier ouvrage de l'architecte, urbaniste et historien Adnen El Ghali, Quand la diplomatie fait la ville. Le quartier consulaire du Tunis ottoman (XVIIe-XIXe siècles).

Prévue au siège de l'Institut à Mutuelleville (Tunis), la conférence sera donnée par Adnen El Ghali, architecte, urbaniste, diplômé en sciences politiques et titulaire d'un doctorat en histoire, et animée par Leila Temime Blili, professeure émérite d'histoire moderne et contemporaine à l'Université de La Manouba.

Quand la diplomatie fait la ville. Le quartier consulaire du Tunis ottoman (XVIIe-XIXe siècles) est un opus en français de 392 pages paru en 2025 aux éditions de l'Université de Bruxelles. Il est structuré en trois chapitres : Les consulats dans la ville : genèse, Les espaces de conquête des privilèges et Les espaces de la représentation consulaire.

Cet ouvrage constitue une invitation à découvrir le fonctionnement et l'essor de la triade consulaire composée des consuls, des établissements consulaires et de leurs territoires d'inscription, physiques et symboliques, dans la régence ottomane de Tunis. Il couvre la période allant de la construction de la première maison consulaire (1660) à l'avènement du protectorat français (1881).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Porté par une démarche novatrice, faisant appel au regard de l'architecte autant qu'aux connaissances de l'urbaniste et de l'historien, l'auteur convie le lecteur à explorer les maisons consulaires européennes de la médina de Tunis et des campagnes environnantes.

Aux espaces géographiques s'ajoutent des espaces symboliques où se joue une guerre subtile, celle de la conquête de privilèges témoignant du rang de l'État et de son prestige. L'analyse, portant autant sur les rôles sociaux et les lieux que sur les pratiques, s'attache à déchiffrer les espaces symboliques de la représentation consulaire, imprégnant territoires et société et façonnant usages, rituels et étiquette, sur fond de transferts culturels et de phénomènes d'hybridation.

Adnen El Ghali est architecte, urbaniste, diplômé en sciences politiques et titulaire d'un doctorat en histoire (ULB). Membre du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et de l'Association de sauvegarde de la médina (ASM) de Tunis, il est l'auteur de nombreuses recherches historiques et a contribué à des projets de protection et de mise en valeur des patrimoines matériel et immatériel de Tunis.

Son premier ouvrage, intitulé Les Fondouks de Tunis - Genèse et logique urbaine des caravansérails d'Afrique du Nord, est paru en 2010 aux Éditions Universitaires Européennes (Royaume-Uni). Cette maison d'édition, basée en Allemagne, publie des travaux de recherche, des actes de conférences, des manuels, ainsi que des mémoires et des thèses. Ses publications sont produites en Allemagne, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, et diffusées en librairie dans le monde entier.

Adnen El Ghali est également l'auteur de La route des consuls. Les territoires de la diplomatie à Tunis (2015) et de Méfiez-vous de Mattei ! Diplomatie, énergie et souveraineté en Tunisie (1956-1962) (2016), parus aux éditions Les points sur les i (France).