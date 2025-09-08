Tunisie: Un corps en décomposition découvert à Manouba - La piste criminelle confirmée

7 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La découverte d'un corps en état de décomposition dans une usine désaffectée à Jdida, dans le gouvernorat de La Manouba, s'avère être liée à un homicide.

Selon une source sécuritaire citée dimanche par Diwan FM, les investigations ainsi que le rapport préliminaire du médecin légiste ont confirmé que le jeune homme retrouvé fin août avait été tué.

Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Manouba avait ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire et le transfert du corps aux services de médecine légale pour déterminer les causes exactes du décès.

Les recherches se poursuivent pour identifier et arrêter l'auteur du crime.

